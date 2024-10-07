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    台東離奇車禍案情轉彎 死者疑步行遭撞又被輾 屍塊散布百公尺

    死者被發現時已倒在路中。（記者劉人瑋攝）

    死者被發現時已倒在路中。（記者劉人瑋攝）

    2024/10/07 06:01

    首次上稿 00:03
    更新時間 06:01（更新案情）

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    〔記者劉人瑋／台東報導〕台11線156公里處6日晚間10時50分左右發生嚴重交通事故，本以為是二男機車雙載倒地，其中一人遭輾，但在警方到醫院詢問生還的男子後才發現，原來二人根本不相識，生還者為機車騎士，死者則可能是步行被撞飛後，又遭其他車輾過，屍塊散佈約百公尺。

    這起事故，原本以為只是單純有男子路倒路中央，意外發現已明顯死亡，現場眾多車輛行經，其中也有駕駛輾過死者，造成屍塊散佈廣達百公尺，現場並散落著大量女性衣物和用品。

    死者鄒男（50歲）與機車騎士王男（28歲）被發現時雙雙倒地，加上王男在昏迷中被叫醒即送醫急救，因此警方本以為二人共騎機車不知何因倒地。

    經警方初步調查，王男供稱是在北上途中與死者相撞，可能當時死者是在騎車途中發生車禍，但現場並無其他交通工具，再者，經詢問死者家屬發現家屬多在外縣市，唯死者獨居台東，平時也多是徒步、未使用交通工具，現場發現衣物判斷應為死者所有，卻不知何因持有大量女性衣物。

    由於現場完全無路燈，最近監視器也距離頗遠，多數經過駕駛紛紛停下報警。其中有駕駛表示，自己見到死者時已倒地面未辨生死，在輾過後也掉落葉子板便停靠路邊。

    警方目前正在調閱最鄰近監視器，並追查是否在死者倒地後仍有其他車輛輾過，並進一步釐清肇事原因。

    男子屍塊散布很廣，以及散落一地女性衣物、族服與物品。（記者劉人瑋攝）

    男子屍塊散布很廣，以及散落一地女性衣物、族服與物品。（記者劉人瑋攝）

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