中國內蒙騎馬摔傷神隱3個月 台東副議長林琮翰臉書報平安

台東縣副議長林琮翰今天在臉書貼上理頭髮照片報平安。（取自林琮翰粉專）

2024/09/11 09:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣副議長林琮翰從6月起即未公開現身，也未參與臨時會，行蹤引發揣測。傳言他在中國騎馬重創腦部，令親友及選民十分關切。他今天在臉書貼出理頭髮的照片，坦言在內蒙騎馬摔傷，但在即將痊癒之際，小腿又蜂窩性組織炎，所以休養一段時間。

台東副議長林琮翰6月間到中國內蒙騎馬，當時還在臉書發布騎馬英姿影片，但此後個人臉書即沈寂，僅粉專轉貼宣導性文章，人也遲未現身；傳言指他在中國騎馬摔傷，原在中國治療，但返台後腦部出血，在台東就診後轉往北部大醫院治療。此段期間，縣議會兩度臨時會，他也都缺席，連好友議員林參天都向媒體表示不知他的行蹤。

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林琮翰神隱引發很多揣測，他今天上午在臉書現蹤，貼上正在理頭髮的照片，發文說：「摔傷聽說最近角頭2的票房很厲害，要不我也來個阿尼基造型試試，既然要剪就要來去傳統的理髮院，剪了好看的頭髮心情也跟著變好」。

林琮翰說，6月的時候去中國接受內蒙草原騎馬師訓練，本來以為騎馬就跟開車一樣簡單，「但忘記我很久沒開那匹法拉利」，所以不小心落馬受傷，馬傷已經痊癒的差不多，「蜜蜂組織炎」卻又來找甜蜜蜜的小腿，所以醫生叫他好好休養一段時間，趁著休養的時候，他還是一直關心族人的大小事，特別叮嚀族人朋友，身體健康一定要照顧好，不要因為小傷口而忽略了。

林琮翰6月在內蒙騎馬畫面。（取自林琮翰臉書）

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