森林公園景觀改造工程友善生態 饒慶鈴頒發獎勵金

台東森林公園景觀改造工程工地觀測到逾30種野生動物造訪。（記者黃明堂攝）

2024/01/29 16:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府進行森林公園景觀改造工程，引入生態檢核，工地有逾30種野生動物造訪，包括6種保育類動物，更有列一級保育類黑面琵鷺在蓮花池工區覓食1個月，廠商通報後立刻暫停該區工程直至黑面琵鷺離開。為獎勵施工廠商自主通報，落實生態友善措施，縣長饒慶鈴今天到工區頒發生態檢核通報獎勵金，慰勞工程團隊。

饒慶鈴說，縣府從去年11月14日開始進行森林公園景觀改造工程，森林公園屬於卑南溪口國家級重要濕地範圍內，生態豐富，執行生態檢核作業更需要特別謹慎。為落實生態檢核，縣府與生態檢核團隊討論，嘗試納入全國首創的友善通報獎勵機制，獎勵監造、施工廠商自主通報生態異常並進行友善措施處置。若生態異常時間過長，縣府也將衡量展延工期，降低施工廠商因進度壓力而強縣政府建設處進一步說明，為了在施工過程中降低生態環境衝擊，落實生態檢核作業，建設處也在去年11月29日施工說明會，特別邀請林業及自然保育署台東分署、台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會等NGO團體提供建議。

去年12月間，蓮花池工地一口氣來了9隻黑面琵鷺，廠商發現後立即向縣府通報，也因未有工程圍籬隔絕，讓牠們不受干擾，安心覓食，工程也暫停，避免驚擾稀鳥。此外，施工廠商也協助通報、拯救斑龜32隻、鯉鯽魚20隻。

負責工地生態檢核的熊良心公司負責人林耿宏調查，除黑面琵鷺外，工地還有一級保育類柴棺龜、二級保育類黃鸝、環頸雉、烏頭翁及三級保育類紅尾伯勞造訪，及其他20多種野生動物。

饒慶鈴說，此案施工過程為降低生態環境衝擊，落實生態檢核相關作業，為了向施工廠商表示感謝，主動積極的迅速通報展現了對生態的愛護與責任感。

台東森林公園景觀改造工程廠商落實生態檢核通報，縣長饒慶鈴（右）到工地頒贈獎勵金。（記者黃明堂攝）

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