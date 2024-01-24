台東縣政府一級主管小幅調整 饒慶鈴公布名單

台東縣府今天發布人事異動，農業處長許家豪將調簡任秘書代理行政處長。（記者黃明堂攝）

2024/01/24 16:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長饒慶鈴今（24）日公布部分一級主管異動，民政處長懸缺由原行政處長林宏義接任、農業處長許家豪調任簡任秘書並代理行政處長、交觀處長江慧卿調農業處長，交觀處長一職將延攬媒體出身的卜敏正以政務接任，以上異動除卜敏正將於3月1日到職外，其餘則是2月15日生效。

縣府指出，新任交觀處處長卜敏正54歲，是嘉義大學中文研究所、南華大學美學藝術管理碩士，曾任嘉義大學中文系講師、現職媒體。

饒慶鈴指出，去年交觀處在江慧卿帶領下，無論是傳統國際熱氣球嘉年華、最美星空，或是創新的知本溫泉祭等活動，均能持續推升觀光活動人潮及能見度，此次遷調農業處，期待借重她創意及行銷特長，為台東農業注入創新亮點，為農友拓展更多更大的市場。

饒慶鈴對於許家豪處長擔任農業處長期間協助釋迦農民建立外銷檢驗機制、穩定推動農業處工作的辛勞表示感謝，此次調任希望歷練行政類職系事務，豐富其跨領域專長。

饒慶鈴表示，民政處長一職自去年8月懸缺以來，便由副處長高忠雲代理，感謝他這段期間的勞心勞力，讓民政處業務不中斷；新任民政處長林宏義地方機關歷練豐富且兼具府內行政溝通協調經驗，這次調任民政處，對於府會關係持續良好互動及民政處各項工作推展，應能穩健發揮勝任。

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