重罰阻燒稻草病蟲害更嚴重？ 台東環保局允向中央反映因地制宜

台東農民傳統上收割稻子後會焚燒稻草，但被視為製造空污行為。（記者黃明堂攝）

2023/05/14 09:55

〔記者黃明堂／台東報導〕農民燒稻草被視為製造空污行為，可處10萬元以下罰款，但台東農民傳統上以焚燒做為稻草去化模式，同時藉由焚燒降低病蟲害也增地力，縣議員指禁燒反讓病蟲害加劇。台東環保局長郭建成允諾向中央反映，研議因地制宜開放燒稻草。

縣議員陳宏宗說，目前進入稻作收割季節，農民又遇到了燒稻草被開罰的問題，這是農民老祖宗的智慧，焚燒稻田可以增加地力，還可燒死成蟲還有蟲卵，可抑制病蟲害，減少農藥使用。

陳宏宗說，政府可以火力發電製造空污，卻不容農民燒稻草，結果，稻田蟲害更加嚴重，農民就得增加噴藥次數，希望縣府能夠開放燒稻草。

原住民縣議員古志成也說，鄉下種完鳳梨、稻子後，傳統上就會焚燒，成為有機肥料，但只要有人檢舉，消防隊就來滅火，環保局跟著來開單。他認為，在鄉下偏遠之處燒稻草並不會造成嚴重空污，環保局不應開單。

環保局長郭建成說，台東是農業縣，也是觀光縣，要顧農業也有顧空氣品質，依目前法律規定，只要有人檢舉，稽查人員確認有空污行為就會開罰。環保局會向中央反映台東農民的狀況，請求研議是否因地制宜，不過，他也說，時代不一樣了，建議農民還是不要當場焚燒稻草。

環保局說，每公頃稻田收割後，可產生6噸的稻草，每燃燒1公噸的稻草，約產生1.5公噸的二氧化碳，燃燒稻草反而將農田有機質全燒掉。稻田收穫後，將稻草並行剪草作業，再翻犁入土，使稻草能歸還農地，有助於農業資源之循環利用，減少自然資源的浪費，是最有效改善地利的方法。

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