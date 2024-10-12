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    首頁　>　臺北市

    公車駕駛薪資差 議員：桃園頻挖角

    2024/10/12 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公車駕駛長期鬧人力荒，導致駕駛品質參差不齊，更有超時工作問題，台北市議員許淑華指出，台北市截至今年八月公車駕駛缺額達一四二三位，各縣市補助駕駛薪資從四千元到一萬元，其中桃園獎金每月一萬元，台北市卻沒有誘因，導致司機人力都被外縣市搶走。

    桃園獎金每月1萬元

    台北市交通局長謝銘鴻說，增加駕駛薪資的方向和議員一致，盼能替駕駛加薪。

    交通局說明，目前北市司機員平均薪資落在七萬四千元左右，至於司機員薪資調整部分，運價、票價及價差貼補分攤比例協調委員會的會議內容還在確認中，預計於十月廿日後，將召開會議。

    許淑華調閱資料發現，近五年要求增加班次達七三四班次，以一班車配置一．五二名駕駛計算，還需增加一一一五位，再加上整體缺額實際是需增加約二五○○位，至今駕駛人數仍未補齊，甚至部分公車需等廿至卅分鐘。

    許淑華指出，台南市去年五月起，任職滿一年加領一至四萬元；桃園市去年六月起，每位每月一萬元，很多司機反映，桃園補貼較多，寧可去桃園當公司駕駛，在桃園生活成本低，包含租房、消費較便宜，她認為要想辦法把駕駛留在台北。

    許淑華強調，台北市近年缺乏公車駕駛，除被外縣市搶走，更有不少駕駛跑去開Uber，質疑市府配套過慢，她要求要有更積極的作為。

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