雙十晚會票難求 北市議員憂黃牛票無「法」管

雙十晚會十月五日在台北大巨蛋登場。（資料照）

2024/09/30 05:30

搶看天后江蕙 5千張門票 今午12點起線上索票

〔記者蔡思培／台北報導〕雙十晚會十月五日在台北大巨蛋登場，天后江蕙將登台演唱，五千張免費門票今天中午十二點起開放索取，台北市議員曾獻瑩說，以往售票音樂、文化活動黃牛票裁罰由台北市文化局負責、體育活動由體育局負責，這次雙十晚會門票無定價、不適用文創法、社會秩序維護法，恐成三不管地帶。

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門票免費 不適用文創法、社維法

台北市觀光傳播局表示，雙十晚會開放部分席位供民眾免費索票，售票網設有驗證排隊機制，可防止黃牛機器人大量掃票；也透過延緩紙本票券交付時間，讓黃牛無足夠時間販售，阻斷黃牛市場。市府也訂有黃牛票查緝工作的相關流程，將加強網路巡查及會場周邊巡邏查緝；民眾若發現黃牛票可撥打一九九九反映。

設驗證排隊機制 防黃牛機器人掃票

曾獻瑩表示，他接到許多民眾擔憂搶不到雙十晚會門票，還有長輩拜託助理手把手教學索票，或希望助理直接幫忙搶票。但晚會敬老票只有四百張，光是填單郵寄參與抽籤的就有九千人，可預見中午線上索票恐怕是秒殺、拚手速；尤其此次晚會門票無定價、不適用文創法、社會秩序維護法，若有違法販售恐難以開罰。

延緩紙本票券交付時間 阻斷黃牛

曾獻瑩特別提到，線上索票需先註冊會員，但有許多民眾不知道，建議民眾先註冊成為會員，以免開放索票時等註冊完畢後，門票早被索取一空；認為觀傳局等相關單位應加強宣傳讓民眾知道，否則民眾的網路、資訊能力本來就有數位落差，若不熟悉索票流程、黃牛無法防堵，還沒慶祝雙十，先受一肚子氣。

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