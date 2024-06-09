追討率低 北市警罰單呆帳逾6千萬

2024/06/09 05:30

前年註銷數高達2766萬元 議員促加強執行 市警局︰持續追繳

〔記者楊心慧／台北報導〕警察局開立各種罰單，包含交通違規、取締攤販、毒品相關等罰款，其中交通違規大宗包含違規臨停、手持行動電話、不停讓行人等，但這類罰款卻難以追討，台北市警局統計累計高達六千多萬元未繳，以二○二二年為例，追討執行率僅十九％、註銷數高達二七六六萬元，金額累計超過五十萬的欠款大戶高達廿四人，台北市議員秦慧珠質疑，執行率過低，註銷欠款金額也高，影響市庫收入，要求改善。

秦慧珠︰註銷數高 影響市庫

台北市警局回應，罰款超過法定時效五年，就會註銷改為債權憑證，每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證，定期追蹤欠款者財產狀況，只要有財產就會執行，就算帳上呈現註銷仍會持續清查追繳。

逾50萬元欠款大戶 多達24人

根據統計，二○二二年歲入罰款轉入數七四六八萬餘元，執行結果經審計處審定實現數僅一四五九萬餘元，佔轉入數十九％，其中註銷數二七六六萬七七七三元，保留的則有三二四二萬二八二三元，註銷以吸食三、四級毒品的罰款最多，追繳不成則改為債權。

議員楊植斗表示，罰單催收五年以上，可去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，將這筆錢從預決算中註銷，否則收不到的錢會愈列愈多，但他認為不該放在決算，因實際上沒收到錢，雖然警察局依法註銷合理，但註銷高達千萬並非小數目，最後因追討不到成為呆帳，應追查欠款者是否惡意脫產，盡可能追討欠款。

基層警倡設裁決所 統一追繳

有基層員警表示，員警業務繁重、人力不足，若催繳承辦是同一人，做不完很可能會放棄追討，承辦人還得定期調閱欠款者財產目錄，並移送至行政執行署，若執行署不多加催繳，行政機關也苦無辦法，建議警察局可比照交通局，成立裁決所，針對不同處分統一律定繳納和追繳方式，或許可提高追繳執行率。

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