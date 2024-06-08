基泰大直損鄰案賠1.2倍 住戶批無誠意

2024/06/08 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕基泰大直去年因施工不當造成鄰宅倒塌，更導致周邊住宅損鄰，北市府要求基泰提供住戶一．二倍賠償，北市都發局六日晚上找周邊損鄰住戶召開協調會議，但住戶不滿賠償毫無誠意，更質疑公會鑑定的專業度，認為重災戶房子傾斜倒塌，就是鑑定「安全無虞」才引起重大公安。

建管處︰請業者加快和解進度

台北市建管處回應，基泰過去與受損戶私下協調，未達成和解且進度緩慢，為促進協調，都發局主動依損鄰爭議規則規定，於六日晚間辦理協調會議，其中多數受損戶提出修繕及賠償金額不足等訴求，已請基泰收集意見後妥為處理、促進建損雙方和解進度。

議員︰賠償金應提高為1.5倍

台北市議員陳怡君表示，多數住戶直言，基泰建設造成嚴重公安，應把周邊鄰房修繕還原，僅給一．二倍賠償住戶毫無誠意，此賠償並無法完全復原住家；另也有住戶質疑公會鑑定的專業，認為雖然現在「結構安全」，誰能保證未來不會再度發生倒塌事件。

有住戶表示，如今地層下陷、家中磁磚脫落、地磚裂掉，門窗鐵門壞掉、家中漏水水管破裂、天花板掉落等，多處損鄰造成住戶生活不便，家中隨時有磁磚會脫落的精神折磨，還有地震來時的不安。

陳怡君說，這是損鄰戶首次在公部門的主導下所召開的調解會議，應要正視損鄰戶心聲，她認為賠償金應提高為一．五倍，或主動至損鄰戶家中估價，除結構外的損失、應增列至賠償金額。

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