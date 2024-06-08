緯創、緯穎得標 形成AI科技廊道

2024/06/08 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「台北市內湖區潭美段五小段二一地號等四筆市有土地設定地上權案」及「台北市內湖區潭美段五小段三五、三五-一地號市有土地設定地上權案」，兩基地位於內湖區行善路三八三巷跟金莊路交界、南鄰石潭路，分別由緯創資通、緯穎科技標得，招商決標權利金共計廿．八四億元，地上權存續期間六十年，基地面積共六四○七．七九平方公尺（約一九三八坪）。

未來市府年收租逾3千萬

緯創於二○二一年取得內湖區舊宗段台北市數位內容新創中心BOT案，計畫將該土地用於興建緯穎總部大樓，以滿足公司業務成長衍生的辦公、研發空間需求，也藉由內科產業聚落吸引優秀人才加入。未來從緯創內湖行善路辦公室及台北市數位內容創新中心延伸拓展至新基地，在內湖形成AI科技廊道，培養跨域人才。

財政局長胡曉嵐指出，兩塊基地原規劃變更為影視音專用區，並由文化局進行招商，後因產業時空環境變遷，辦理都市計畫變更回復為辦公服務區及工商服務展售區，容積率回復為二二五％，建蔽率分別為四十％、五十％。

兩案地上權招商決標權利金共計廿．八四億元，後續每年可收取土地租金逾三千萬元，除提升市有財產利用外，也提高財政收入挹注市政建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法