寶林案累計5死 北市衛局︰換肝個案持續好轉

2024/06/07 05:30

〔記者江采蓁、何玉華／台北報導〕台北市信義區寶林茶室食品中毒案五日新增一例死亡個案，一名五十三歲女性因多重器官衰竭不幸過世；另一名換肝成功的個案目前已轉入一般病房，持續治療中，台北市衛生局長陳彥元表示，從近期的復健中能看見好轉的跡象。

寶林茶室中毒案自三月下旬爆發，因食材遭邦克列酸污染，造成多人送醫，至今累積五例死亡個案，仍有一名個案於萬芳醫院治療。疾管署副署長曾淑慧說，五日新增的死亡個案為內湖三軍總醫院收治的五十三歲女性，經住進加護病房搶救仍因多重器官衰竭宣告不治。

衛生局長陳彥元指出，另一名萬芳醫院收治的個案，四月中旬接受肝臟移植，肝功能向趨向正常，五日轉入一般病房，但腎臟衰竭無法挽回，且肌肉無力，肌肉功能恐因毒素影響或臥床多日致肌肉萎縮，目前持續進行復健治療，從近期的復健中能看見好轉的跡象。

專案稽查邦克列酸 6月啟動

根據衛福部食藥署資料，邦克列酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米，尤其在攝氏溫度廿二至卅三度和中性pH值中會迅速增加繁殖。因應寶林案為國內首起邦克列酸食物中毒案，食藥署已將邦克列酸列入專案稽查項目，六月開始與各縣市衛生局合作啟動，最快八月公布第一波結果。

台北市長蔣萬安昨出席活動前受訪表示，市府會持續追蹤換肝個案病況，也會替個案祈福；針對團體訴訟案遭質疑速度慢，他強調，第一時間已提供患者、家屬有關社工、律師等協助，也徵詢家屬意見，團訟是家屬同意且有意願，由消基會協助提起，會持續追蹤關心，也會定期跟家屬聯繫，回報相關進度。

為釐清此案，檢警搜索約談寶林茶室負責人黎仿軒、周姓廚師、代班胡姓廚師、王姓店長、相關工作人員；訊後依涉食品安全衛生管理法、刑法過失致死等罪列被告偵辦，並限制出境出海。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法