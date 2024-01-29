《台北過好年系列—生活篇》大啖年菜無處動 深蹲可增肌減脂

2024/01/29 05:30

記者蔡思培／專題報導

春節期間民眾常不忌口大吃年菜，但不少年菜多為高油、高熱量，飲食上也要留意。營養師提醒民眾留意澱粉攝取份量，宜多吃蔬菜增加纖維攝取。健身教練則建議，民眾可選擇隨時隨地都能進行的複合式運動「深蹲」，可以達到燃脂、增肌的效果。

台北市立聯醫中興院區營養師徐裴莉說，米糕、蘿蔔糕、年糕、發糕都是澱粉含量豐富的全榖雜糧類，稍不注意容易進食過量，可搭配與全榖雜糧類一樣多的蔬菜，增加飽足感。長年菜、高麗菜、大白菜、白花菜、青花菜、香菇、木耳等冬季蔬菜富含豐富膳食纖維、維生素和礦物質等，建議每餐攝取一．五個拳頭大小的蔬菜，有助體重控制、降膽固醇、延緩血糖上升及預防便祕。

徐裴莉提醒，年菜中的雞、豬、牛、羊肉、海鮮、蛋及豆製品雖是高蛋白質來源，若採炒、煎、炸等烹調方式仍有高熱量疑慮，建議選擇蒸、煮、烤等加工少且低脂清淡的烹調方式。花生、腰果、核桃、杏仁、芝麻、瓜子等堅果富含油脂，建議每餐不超過一茶匙，一天總量則不超過一湯匙。

健身業者World Gym建議民眾進行能鍛鍊全身肌肉、隨時隨地都能進行的複合式運動深蹲，若深蹲搭配重量可加速燃脂、增肌。World Gym專業訓練教官Xin提醒，深蹲時雙腳要與肩同寬站立，腳尖微微往外，吸氣時核心用力，由臀部發力往下坐；短程兩下，上身維持抬頭挺胸，再回到起始位置。

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