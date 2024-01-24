柯爛攤3市場改建83億 藍綠不買單

台北市議會財建委員會昨審查三大市場改建經費八十三．六四億元，最後討論無結果送政黨協商。（記者陳冠甫攝）

2024/01/24 05:30

第一果菜及魚類批發、環南、成功市場預算討論無結果 送政黨協商

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市市場處今年共新增編列八十三．六四億元，進行萬大第一果菜及魚類批發市場、環南、成功等三大市場改建經費，為前市長柯文哲未完成的市場改建案收爛攤，但台北市議會財建委員會藍綠議員都不買單，昨日會中環南、成功市場改建預算討論無結果，與台北市市場發展基金撥補十五億，一併送政黨協商；萬大第一果菜及魚類批發市場預算日前遭暫擱，尚待今日續審，預料也將送政黨協商。

市場發展基金撥補15億 一併協商

台北市市場處今年共編列萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程追加四九．九三億，總預算達一八九億元，另編列冷鏈、拍賣系統等設備二七．九四億元；環南市場改建預算新增一．四五億，總預算九五．五億，成功市場改建預算新增四．三二億，總預算十五億元。

環南、成功改建 遭質疑頻繁變更設計

針對環南、成功市場改建案，民進黨議員洪婉臻、國民黨議員秦慧珠皆質疑市場處頻繁變更設計、完工年度增編預算、消防安全等。秦慧珠抨擊環南市場改建逾二十五年「創造歷史紀錄的惡例」，成功市場編列預算也逾十年，市府效率不佳；洪婉臻也說，環南市場消防系統頻出包，應提改善計畫。萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程追加四九．九三億，秦慧珠質疑，其中十五億為物價調整費用，預算僅編列至二○二五年，離完工年度二○二九仍有四年預算待編，未來是否要再追加預算？預算遭擱置，仍待續審。

市場處︰配合工程與政策 撥補金額較高

此外，台北市市場發展基金截至去年十二月帳面金額僅剩一．三八億元，今年虧損五億八千餘萬，累積虧損三十二億餘元。今年二○二四年要再撥補預算十五億元，配合市場改建工程預算，其中環南改建就佔十．八五億元。市場處表示，近年因配合市場工程與市府重大政策，積極辦理工程及各項政策預算執行，造成撥補金額較高；虧損部分，若扣除折舊與攤銷五．二四億，僅剩千萬虧損，再扣除搬遷補助費一．二億元，將有結餘。

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