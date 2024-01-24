護理之家不續約 40住民受影響

2024/01/24 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員應曉薇日前接獲民眾陳情，該民眾母親原住在新北板橋某私立護理之家，但近日卻被機構通知，因房東不願續租護理之家，部分住民合約需要「被終止」。應曉薇表示，雖陳情人母親有找到新的機構入住，但該護理之家仍有約四十位住民受影響，北市社會局應協助安置。對此，社會局表示，經聯繫該護理之家收住設籍台北市長者，已陸續完成轉介安置，尚有兩名正媒合中，社會局將積極追蹤。

應曉薇表示，陳情人的母親原本住在護理之家五樓，但該機構與房東協商續租約失敗，因此讓住在五樓的約四十名住民與機構的合約「被終止」。她說，原護理之家有合約困難，應該主動提早協助住民轉換安養中心，在地政府相關局處也可出面協助，如果本案家屬無法順利為母親找到新的安養院，母親恐淪為人球。

她說，該安養中心因此受影響居民約有四十位，正陸續遷離中，她也要求台北市社會局配合供媒合安置機構。而長照機構應有良心，再有不得不的理由，都應該提前協助家屬尋找新護理之家及搬遷。

對此，社會局回應，接獲議員轉介案件後，社福中心社工已提供案家福利資訊，及可入住機構建議名單，陳情民眾家屬已轉入新北轄內其他護理之家。

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