雨炸台北 陽金公路土石流 百齡橋逾50車泡水

暴雨昨全天候轟炸台北市，陽明山又發生土石流，台北市政府派員搶通中。（台北市政府提供）

2022/10/17 05:30

通報193件災情 幸無人員傷亡 停放紅黃線車輛須於今早7點前駛離 以免受罰

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕尼莎颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，暴雨昨全天候轟炸台北市，台北市政府自昨早起逐步關閉淡水河、基隆河、新店溪等沿岸水門，實施「只出不進」管制，並開放全市八公尺以上道路紅黃線停車、路邊停車暫停收費，而台北市災情應變中心昨下午提升為強化三級開設，截至晚上八點四十分共有一百九十三件災情通報，幸無人員傷亡，但仍提醒民眾切勿前往山區、水域。台北市交通局表示，停放於轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，要在十月十七日早上七點前駛離，違反規定者將依法拖吊移置並開罰。

溪河水位暴漲 沿岸水門關閉

台北持續豪大雨，各溪、河水水位持續高漲，加上山區及石門水庫上游集水區持續降雨，使水庫已近滿庫，洩洪量恐因上游持續降雨而增加，因此北市府自昨早起陸續對各河岸疏散門實施「只出不進」管制，並逐步關閉淡水河、基隆河、新店溪等沿岸水門，並開放全市八公尺以上道路紅黃線停車、路邊停車暫停收費。

而台北市士林區擎天崗昨天累積雨量高達四百卅七毫米，陽明山陽金公路更因豪雨屢屢發生土石流中斷道路，而各水域水位持續高漲，北市府緊急啟動疏散作業，再三呼籲車輛、人員儘速離開河川區域；而北市議員許淑華也目擊許多堤外貨櫃屋都已漂在河上，卻仍有民眾在河堤逗留，緊急提醒市府應儘速疏散。

康樂隧道口土石崩落 無法通行

豪大雨使各地均傳出災情，內湖區康樂隧道口即因邊坡土石、路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行；士林區百齡槌球場旁停車場周邊也大淹水，有民眾不顧水深及腰仍冒險進入停車場牽車，百齡橋下室外停車場更被大水淹沒，超過五十輛車泡在水裡；葫東里里長郭淑玲指出，附近籃球場晚間水位已快到籃框，福順段停車場水位也超過車輛引擎；信義、松山、內湖、南港等地均有淹水災情。

松信、港湖等區 均傳淹水災情

台北市災情應變中心於昨下午三點強化三級開設，截至昨晚八點四十分，共有一百九十三件災情通報，包括積淹水一○五件、路樹災情廿四件、土石災情十六件，民生基礎設施災情十九件、道路隧道災情十五件、環境污染三件，建物毀損兩件、水利設施災害四件、溪水暴漲及其他災情則有五件，尚無重大災情，亦無人員傷亡。

柯赴中部輔選 晚間才趕回勘災

而市長柯文哲昨白天仍在南投、台中進行民眾黨輔選行程，北市災情則由副市長彭振聲負責督導、消防局長吳俊鴻坐鎮市災害應變中心，柯文哲則透過電話掌握災情變化，直至昨傍晚才臨時取消輔選行程北上，晚間趕往康樂隧道勘災。

台北市交通局表示，停放於轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，要在十月十七日早上七點前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定拖吊移置並開罰。北市工務局水利處表示，部分疏散門仍無法完全開啟，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域八公尺以上道路紅黃線仍開放停車，暫停區域路邊停車收費。相關停車資訊可至台北市交通局網站查詢。

大雨狂炸，台北市士林區百齡橋堤外停車場水位已超過車輪，數十輛車慘泡在水中。（擷取自臉書社團「我是士林人＆我是北投人（士林區、北投區、大同區）」）

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