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    首頁　>　臺北市

    北市防疫旅館爆群聚 10員工採檢陰

    2022/03/05 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布在北市某防疫旅館群聚，共有四例感染、皆住同一樓層，其中三例境外個案改判本土案例。北市衛生局表示，旅館十名員工已採檢皆陰性，並採檢同樓層、上下房號的十三名入住旅客，十一人陰性、一人尚待採檢報告，還有一人失聯，警政單位協尋中。

    4例感染 3例境外改判本土

    衛生局指出，該防疫旅館群聚確診者，北市案二○一一○為廿多歲女性， 二月十三日自中國入境，於居檢第五天、十八日出現發燒症狀，十九日返家居檢前採檢PCR陽性確診，Ct值24；案一九九三四、二○○一六、二○二五六於二月十二日至十六日，分別於香港、越南、日本入境，十七至廿二日旅館檢疫期間採檢確診。

    採檢旅客 一人失聯協尋中

    該旅館的四名確診者，皆為同一樓層同一時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染，衛生局接獲通知展開調查。衛生局專門委員歐佳齡說，二月廿五日已將該樓層旅客全數移置，整層清空，相關場域皆完成環境清消，廿六日安排感管及空調專家現場實地查核。

    歐佳齡表示，目前十名旅館員工採檢皆為陰性，不需再進行居家隔離，但已要求員工做好自我健康監測，注意是否有症狀發生。另一名失聯的入住旅客，衛生局多次致電手機都進入語音信箱，目前透過員警尋人。

    該四名確診者基因定序結果相同，中央將案二○○一六、二○一一○、二○二五六由境外移入改列本土病例。北市觀光傳播局表示，該防疫旅館從二月廿五日起已靜置六天，為確保館內安全，要求整棟旅館消毒，廿六日依專家意見改善，經複查通過後始得收客。

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