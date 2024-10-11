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    北院要北市自行決定是否勒令京華城停工 顏若芳：蔣萬安甩鍋失敗

    民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

    民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

    2024/10/11 20:32

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉圖利威京集團，讓京華城取得20%容積獎勵，法院日前裁准扣押京華城土地。北市府本月7日發函法院確認京華城是否要停工，但北院今下午回文請北市府「自行依職權卓處」。民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣萬安發函法院的行為，就是甩鍋失敗，最終還是要面對是否勒令停工的抉擇，早知如此、何必當初！

    顏若芳表示，簡單來說，法院的意思就是「這不關法院的事，請北市府自己決定」，這週質詢市長蔣萬安時，她就已說法院會這樣回，但蔣萬安就像講不聽的屁孩，是否停工京華廣場，本來就是蔣市府的行政裁量權，硬要請法院幫忙決定，蔣萬安要不要辭職讓法官來當市長算了？

    顏若芳說，本週質詢她也說過，蔣市府現在讓京華城「停勘驗不停工」，如果京華廣場霸王硬上弓、繼續施工不勘驗，蔣萬安將會面臨兩大抉擇，分別是「勒令停工」或是「罰款9000元」。

    顏若芳指出，如何選擇是蔣市府的行政裁量權，她在一開始就要求蔣市府，若京華廣場執意施工不勘驗，首次就要即時勒令停工，如此一來才能避免京華廣場繼續長大、殘害市民權益，但市府連現在要不要停工都要甩鍋給法院，實在難認蔣萬安面對京華廣場的霸王硬上弓，真的敢勒令停工。

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