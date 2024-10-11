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電價調漲新制10/16上路 北捷允諾票價不調漲、常客優惠不變

電價調漲新制10月16日上路，台北捷運是否調漲票價引發關注。（記者楊心慧攝）

電價調漲新制10月16日上路，台北捷運是否調漲票價引發關注。（記者楊心慧攝）

2024/10/11 18:26

〔記者楊心慧／台北報導〕電價費率審議會拍板民生用電凍漲，但高鐵、台鐵和台北捷運等大眾運輸電費將調漲14%，新電價10月16日上路。民進黨台北市議員許淑華今質詢問北捷總經理黃清信是否調漲票價，黃清信允諾不會與電價同步漲，常客優惠也將維持。

許淑華今於交通部門質詢時表示，受電價影響，無論是公車或是捷運的電費成本都將上漲，外界也關心票價是否會調漲，民眾也擔心常客優惠恐被取消，她要藉此機會詢問票價是否會調漲。

黃清信表示，電價調漲後一年粗估成本增加3.9億元，但是10月16日電價調漲後，票價原則上不會同步調漲，常客優惠也將維持；他解釋，若要調票價有一定程序，如董事會要提案通過、經專家學者與市府審議等，並非說漲就漲，董事會一年開四次、每次召開，近期會是11月，但議程還沒出來。

台北市交通局長謝銘鴻指出，票價是否調漲需看北捷董事會決定，如今電價上漲確實增加業者負擔，但也需顧及到乘客的立場。

許淑華也要求，北捷應想辦法增加收入，才能夠平衡收支，如思考如何增加更多的廣告收益；黃清信表示，廣告收益每年進帳約9億元，對於業外也是重要收入，將再拓展業外收入。

台北市議員許淑華今於交通部門質詢時，詢問北捷總經理黃清信是否調漲票價。（擷取自台北市議會雲端影片）

台北市議員許淑華今於交通部門質詢時，詢問北捷總經理黃清信是否調漲票價。（擷取自台北市議會雲端影片）

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