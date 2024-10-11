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    首頁　>　臺北市

    不只傳王令麟、陳盈助！檢追查京華城弊案約談李婉鈺父親

    廉政官下午移送一名證人至北檢。（記者陳彩玲攝）

    廉政官下午移送一名證人至北檢。（記者陳彩玲攝）

    2024/10/11 17:10

    首次上稿：16:26
    更新時間：17:10

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，為釐清民眾黨主席、前台北市長柯文哲政治獻金流向，8日以證人身分約談東森集團總裁王令麟、「博弈教父」陳盈助、東森電視總裁張高祥等13名政商名流；今再指揮廉政署傳喚新北市前議員李婉鈺父親林志郎、台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽等人作證。

    據了解，林志郎並未移送北檢複訊，下午3時許廉政官詢問後已離去；吳梅壽則於4時許抵北檢，他見有媒體拍攝，不斷用雙手遮掩，目前檢察官偵訊中。

    檢廉不斷清查柯文哲不明金流，發現東森集團高層及陳盈助等人也曾捐贈大筆政治獻金給民眾黨，其中，蕭侃於2022年7月25日、2023年3月31日，分別捐贈250萬元、300萬元；楊建國則以丰鼎媒體名義於2022年7月31日捐贈100萬元。

    東森集團總裁王令麟、「博弈教父」陳盈助、東森電視總裁張高祥等13人，8日被傳喚作證，訊後均請回。主要釐清王令麟等人捐贈給民眾黨政治獻金的手法，之後將拿來和威京集團主席沈慶京利用員工捐款的方式比對，釐清是否涉及不法。

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