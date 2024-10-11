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    首頁　>　臺北市

    北捷西門站公益看板歡迎NGO 花1.2萬可換35萬廣告價值

    社會企業與廣告公司攜手，提供台北捷運西門站的燈箱廣告空間，歡迎NGO團體申請，可花1.2萬元成本，就能刊登1個月公益廣告，省下35萬元宣傳支出。（圖由黃加藍共益事業提供）

    社會企業與廣告公司攜手，提供台北捷運西門站的燈箱廣告空間，歡迎NGO團體申請，可花1.2萬元成本，就能刊登1個月公益廣告，省下35萬元宣傳支出。（圖由黃加藍共益事業提供）

    2024/10/11 17:50

    〔記者吳柏軒／台北報導〕非營利組織為行善目的，有宣傳募款需求，社會企業結合廣告行銷公司，在每日有大量人流的台北捷運西門站的燈箱，提供公益廣告看板空間，全年釋出36個版位，估每月進出人次高達283萬，歡迎NGO組織前來申請，共創公益永續未來。

    社會企業「黃加藍共益事業」公司表示，今年成立「十分好公益平台」，以服務NGO為出發點，提供公益團體媒體公關、行銷教育、企業媒合等多元資源，並與邀請專注於交通戶外廣告領域30年的台灣摩菲爾國際公司，提供西門捷運站的公益廣告看板空間，讓NGO來申請。

    摩菲爾廣告創辦人謝卓燁表示，公益版位涵蓋了B1大廳層的直式燈箱，全年贊助價值高達1260萬元，希望能貢獻摩菲爾廣告及個人的一己之力，與大家一起做好事，成就善良的社會。NGO需加入十分好公益平台會員，收取1.2萬元燈片及施工成本費（未稅），之後就能在價值35萬元公益看板上刊登1個月公益廣告。

    黃加藍共益事業永續長黃鼎翎表示，期待十分好公益平台能影響有影響力的人，幫助更多好人做好事，未來亦將針對聯合國永續目標，邀請更多國內專業顧問進行輔導，共同研議永續發展的各項執行方法，幫助NGO成員與企業，讓1加1的力量大於2，積極發揮ESG的共益社會影響力，共創公益永續的美好未來。

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