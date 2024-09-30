還原與朱亞虎、沈慶京認識過程 徐巧芯：交集僅在黃復興活動

國民黨立委徐巧芯（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由匯流新聞網提供）

2024/09/30 15:06

〔記者林欣漢／台北報導〕京華城弊案持續延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的親信兼大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，遭檢方依涉犯違背職務收、行賄等罪聲押獲准。國民黨立委徐巧芯今日還原她與朱亞虎認識的過程，基本上交情不深，朱目前雖然坦承犯行，但到底行賄給誰、在什麼時間點、檢方掌握什麼資訊？目前不知道，希望檢方辦案加油，能夠盡快水落石出。

徐巧芯今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。徐巧芯說，知道朱亞虎是過去在前台北市長郝龍斌時期的府會聯絡人，至於後來有人稱郝龍斌跟朱亞虎因為京華城的關係不歡而散，自己也是後來在新聞上看到的。

徐巧芯指出，威京集團創辦人沈慶京基本上算是黃復興組織裡的大佬，在黃復興很多餐會會出現，但交情基本上不深，當然也會遇到朱亞虎，因為朱算是幫沈慶京在經營黃復興黨部的接頭人。

徐巧芯表示，她最有印象的是有一次是自己在立委初選時，在救國團那邊辦了一場大概70桌的黃復興相關活動，當天沈慶京、朱亞虎都在，那時候她很認真一桌一桌跟長輩們敬茶，朱亞虎也有陪她一小段，認知就這樣子。

徐巧芯覺得，目前看到檢方進展，朱亞虎坦言行賄，但也不清楚所謂的行賄跟認罪，是關乎京華城案的哪一個時間點？但至少她在認識朱的過程當中，從來沒有聽說過對方請託什麼事情，以及政治獻金相關事情。

徐巧芯也特別指出，檢方辦案確實辦得有點亂，「因為朱亞虎兩次被無保請回，直到這一次才羈押禁見，所以先前檢方去找朱亞虎是因為以為跟柯文哲4300萬商辦有關」。她批評，檢方看著政論節目、跟看著特定的議員辦案這件事情，沒有道理。

徐巧芯強調，檢方傳朱亞虎，有問題應直接羈押直接禁見，這個才是大家對於檢調辦案的一個基本的邏輯，可是檢調好像是偵查大公開、偵查亂公開，傳了非常多人都是無保請回，然後一傳、再傳、三傳，最後才羈押起來。

徐巧芯也建議，北檢應該要像桃檢一樣，公開相關資訊，比方當時前桃園市長鄭文燦的500萬，真的是桃園地檢署開記者會，公開告訴民眾真的有這件事情，而不是透過特定媒體放話。

徐巧芯希望檢方不要去羅織任何人的罪名，要用證據說話，這是社會期待能看到的，尤其不要再放特定消息、錯假消息給特定媒體。她說，過程中還有人爆料有1500萬顆比特幣，這都是讓社會徒增紛擾、毀人名節，這是自己不樂見看到的。

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