為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

還原與朱亞虎、沈慶京認識過程 徐巧芯：交集僅在黃復興活動

國民黨立委徐巧芯（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由匯流新聞網提供）

國民黨立委徐巧芯（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由匯流新聞網提供）

2024/09/30 15:06

〔記者林欣漢／台北報導〕京華城弊案持續延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的親信兼大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，遭檢方依涉犯違背職務收、行賄等罪聲押獲准。國民黨立委徐巧芯今日還原她與朱亞虎認識的過程，基本上交情不深，朱目前雖然坦承犯行，但到底行賄給誰、在什麼時間點、檢方掌握什麼資訊？目前不知道，希望檢方辦案加油，能夠盡快水落石出。

徐巧芯今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。徐巧芯說，知道朱亞虎是過去在前台北市長郝龍斌時期的府會聯絡人，至於後來有人稱郝龍斌跟朱亞虎因為京華城的關係不歡而散，自己也是後來在新聞上看到的。

徐巧芯指出，威京集團創辦人沈慶京基本上算是黃復興組織裡的大佬，在黃復興很多餐會會出現，但交情基本上不深，當然也會遇到朱亞虎，因為朱算是幫沈慶京在經營黃復興黨部的接頭人。

徐巧芯表示，她最有印象的是有一次是自己在立委初選時，在救國團那邊辦了一場大概70桌的黃復興相關活動，當天沈慶京、朱亞虎都在，那時候她很認真一桌一桌跟長輩們敬茶，朱亞虎也有陪她一小段，認知就這樣子。

徐巧芯覺得，目前看到檢方進展，朱亞虎坦言行賄，但也不清楚所謂的行賄跟認罪，是關乎京華城案的哪一個時間點？但至少她在認識朱的過程當中，從來沒有聽說過對方請託什麼事情，以及政治獻金相關事情。

徐巧芯也特別指出，檢方辦案確實辦得有點亂，「因為朱亞虎兩次被無保請回，直到這一次才羈押禁見，所以先前檢方去找朱亞虎是因為以為跟柯文哲4300萬商辦有關」。她批評，檢方看著政論節目、跟看著特定的議員辦案這件事情，沒有道理。

徐巧芯強調，檢方傳朱亞虎，有問題應直接羈押直接禁見，這個才是大家對於檢調辦案的一個基本的邏輯，可是檢調好像是偵查大公開、偵查亂公開，傳了非常多人都是無保請回，然後一傳、再傳、三傳，最後才羈押起來。

徐巧芯也建議，北檢應該要像桃檢一樣，公開相關資訊，比方當時前桃園市長鄭文燦的500萬，真的是桃園地檢署開記者會，公開告訴民眾真的有這件事情，而不是透過特定媒體放話。

徐巧芯希望檢方不要去羅織任何人的罪名，要用證據說話，這是社會期待能看到的，尤其不要再放特定消息、錯假消息給特定媒體。她說，過程中還有人爆料有1500萬顆比特幣，這都是讓社會徒增紛擾、毀人名節，這是自己不樂見看到的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
朱亞虎認行賄！當初臭檢方辦錯人？徐巧芯稱「知人知面不知心」
2024/09/30 10:25

朱亞虎認行賄！當初臭檢方辦錯人？徐巧芯稱「知人知面不知心」
徐巧芯今澄清沒幫朱亞虎喊加油 網友酸「知人知面不知芯」
2024/09/30 12:46

徐巧芯今澄清沒幫朱亞虎喊加油 網友酸「知人知面不知芯」
impression

睿禾控股在台灣國際智慧能源週 挑戰永續策展與服務碳盤查
徐巧芯昔護朱亞虎臭北檢辦錯人 簡舒培轟：不用出來洗門風嗎？
2024/09/30 14:21

徐巧芯昔護朱亞虎臭北檢辦錯人 簡舒培轟：不用出來洗門風嗎？
朱亞虎認行賄！徐巧芯曾批檢方亂辦 如今神隱被酸爆
2024/09/30 07:08

朱亞虎認行賄！徐巧芯曾批檢方亂辦 如今神隱被酸爆
impression

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播