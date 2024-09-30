4年32億擴大技職教育 賴清德：讓各行各業隱形冠軍成長茁壯

總統賴清德今偕蕭美琴副總統接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，代表團最年輕選手蔡昀融今年17歲，拿下「家具木工」職類金牌。（總統府提供）

2024/09/30 14:44

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今偕蕭美琴副總統接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，國防部三軍儀隊也搭起「劍門」，以最高規格隆重迎接代表團載譽歸國。賴總統除了肯定代表團為國爭光外，也承諾，明年起至2028年將4年投入32億元，擴大投資技職教育，並推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓技職教育更蓬勃發展，各行各業的隱形冠軍都能成長茁壯，讓台灣技職界更強大，在國際舞台上更加耀眼。

賴清德致詞表示，「國際技能競賽」被稱為「技能奧運」，今年在法國舉行，台灣英雄們創下近3屆最佳紀錄，一共獲得2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名第四，感謝參賽的58位國手和1位表演賽選手。大家都是頂尖的技職達人，感謝選手們讓國際見識到台灣技職的厲害，讓台灣技能在世界發光。

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賴清德也細數選手表現，代表團最年輕選手蔡昀融今年17歲，拿下「家具木工」職類金牌，蔡昀融從小向父親學習木工，經驗豐富，金牌實至名歸。「冷凍空調」職類的金牌得主陳思源，也是因為父親從事冷凍設備相關行業，投入同樣領域，能奪得金牌，專業、沉著的臨場反應是關鍵，非常不簡單。

賴清德表示，拿下銀牌的花藝國手林奕篁，希望用設計傳達祝福，也參與今年520就職典禮的花藝設計工作，聽說奕篁未來想開花店，祝福夢想實現。「網路安全」職類的銅牌得主林宇翔是2019年總統教育獎得主，上大學後跟隊友連續3年拿下「資安技能金盾獎冠軍」，「資安就是國安，未來國家一定會需要宇翔的幫忙」。

賴清德指出，這次由勞動部長何佩珊率團出國，並第一次有醫護人員、心理諮商師、指導老師、顧問、翻譯及行政夥伴等後勤團隊隨行，感謝大家做選手的靠山，這就是台灣隊「Team Taiwan」，也感謝選手的家人們支持他們追求夢想，讓國家擁有優秀人才，人才是國家競爭力的根本，台灣的經濟奇蹟，靠的是所有第一線技職人員的打拚，還開玩笑說「不是靠保利達B喔」。

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賴清德承諾，未來，政府會持續擴大投資技職教育，預計從明年到2028年，4年內投入32億元，補助學校升級實作場域和教學設備，並擴大業師加入，開設人工智慧、資通訊應用相關的實務課程。政府、學校和產業要攜手合作，培養學生跨領域的專業素養，培育未來國家重點產業所需的專業人才。

賴清德提到，政府也會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓台灣更多年輕人能有機會到海外接受訓練、蹲點研習、交流，回國後可以帶動百工百業的創新與成長。政府的方向很清楚，要讓技職教育更蓬勃發展，每位技職人才能發揮專長，各行各業的隱形冠軍都能成長茁壯，一起讓台灣的技職界更強大，讓台灣的技能實力在國際舞台上更加耀眼。

總統賴清德今偕蕭美琴副總統接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」時表示，明年起4年投入32億元，擴大投資技職教育。 （總統府提供）

總統賴清德今偕蕭美琴副總統接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，蔡昀融、陳思源分別拿到「家具木工」、「冷凍空調」職類金牌。 （總統府提供）

總統賴清德今偕蕭美琴副總統接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，台灣代表團創下近3屆最佳紀錄，一共獲得2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名第四。（總統府提供）

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