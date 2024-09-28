來公館躺著聽！秋OUT音樂節首日湧人潮 樂迷：風格多元又chill

「秋OUT音樂節」今年首度與北水處、商業處等公部門公私協力擴辦。活動推出6+3舞台，首日下午就出現大量人潮。（記者甘孟霖攝）

2024/09/28 17:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕主打可以「躺著聽」的「秋OUT音樂節」今年邁入第五屆，首度與北水處、商業處等公部門公私協力擴辦。活動推出6+3舞台，首日下午出現大量人潮，樂迷說，喜歡各舞台多元風格，非常chill（放鬆）。

「秋OUT音樂節」由政府出資3座免費大舞台、民間自費舉辦3座售票舞台及3座免費小舞台，每個舞台都有各自風格的音樂演出，除了搖滾、嘻哈風，還有日本、韓國、泰國等國外樂團來台，共百組藝人激盪創作能量。

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記者實地走訪音樂節現場，下午甫開場就聚集不少人潮，約下午4點左右人更是多到讓移動都有些困難。除了音樂表演，活動也安排市集串聯舞台間，各式文青小店以及美味食物讓民眾聽音樂之餘更有多重享受。

活動匯集公館商圈合作推出優惠，樂迷人潮外溢到公館商圈，讓商圈變得比平時更加熱鬧，在地業者說，「秋OUT」已漸漸成為公館的代表性活動，希望能持續帶來商機。

活動現場下午4點多下起一陣小雨，但未澆熄樂迷們沉浸在音樂中的興致。樂迷楊小姐說，很喜歡這種非常chill的氛圍，尤其還能夠躺著聽音樂節更是少有的體驗，此外，市集攤位也非常豐富，在這裡度過了充實的週六；平時就常跑各大音樂節的王先生說，每個舞台多元風格的豐富度很對他的胃口，而且不論大、小舞台都有很不錯的表演者，很值回票價。

「秋OUT音樂節」首度公私協力擴辦，主打可以「躺著聽」非常chill。（記者甘孟霖攝）

「秋OUT音樂節」首日下午就出現大量人潮。（記者甘孟霖攝）

「秋OUT音樂節」首日下午就出現大量人潮。（記者甘孟霖攝）

除了音樂展演，「秋OUT音樂節」也安排市集串聯各舞台，各式文青小店讓人琳瑯滿目。（記者甘孟霖攝）

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