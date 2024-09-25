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亂丟煙蒂罰3600元起跳 北市環保局鼓勵店家設熄菸設施

台北市環保局局長徐世勳（中）25日帶頭向全市12個行政區的商家宣導，鼓勵設置熄菸設施，落實自主維護周邊環境。（記者林承鴻攝）

台北市環保局局長徐世勳（中）25日帶頭向全市12個行政區的商家宣導，鼓勵設置熄菸設施，落實自主維護周邊環境。（記者林承鴻攝）

2024/09/25 12:55

〔記者林承鴻／台北報導〕部分民眾亂丟煙蒂不只造成環境汙染，也使得周邊店家、住戶相當困擾，台北市環保局呼籲吸菸民眾菸蒂不要亂丟，並由環保局局長徐世勳在今（25）日帶頭向全市12個行政區的商家宣導，鼓勵設置熄菸設施，落實自主維護周邊環境。

環保局表示，菸蒂雖小，但有數千種有害化學物質集中在菸蒂內，且菸的濾嘴為塑膠材質，在環境中不易分解，毒害問題極為嚴重，亂丟煙蒂不僅妨礙市容觀瞻，其中毒素更將隨著流水進入食物鏈回到人體。

為減少任意棄置菸蒂破壞市容、汙染環境，台北市環保局自去年8月15日起加重裁罰「亂丟菸蒂」，初犯罰鍰由1200元提高至3600元，經統計今年至8月裁處棄置菸蒂1萬1052件，較去年同期1萬3757件下降2705件，約減少19.7%，遏止違規亂丟煙蒂有部分成效。

徐世勳說，店門前常有煙蒂等垃圾的店家通常生意都很好，因此希望他們能優先設置熄菸設施，除了降低環境汙染，店家打掃工作也會比較輕鬆。他說台北市12個行政區的清潔隊隊長和分隊長會跟每一個里長合作宣導，未來也會針對夜店、餐廳周邊等煙蒂比較多的熱點稽查。

知名韓式烤肉店經理表示，不少客人會在店門前抽菸，留下很多煙蒂，這個月開始設置熄菸設施後，有效引導客人將煙蒂丟棄在熄菸柱，打掃上也比較容易。

環保局要求商家依《廢棄物清理法》第11條規定規定，落實自主維護周邊環境，如於稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物5件以上，即要求商家限期改善，未改善者將處1200元以上6000元以下罰鍰，並同步強化派員針對易遭棄置的騎樓加強巡查取締。

環保局呼籲，菸品使用完畢應自行熄滅包覆後至合法地點丟棄，也可自備熄袋、盒盛裝，共同維護環境並營造更優質的市容。

店家設置的簡易熄菸筒及熄菸柱。（記者林承鴻攝）

店家設置的簡易熄菸筒及熄菸柱。（記者林承鴻攝）

店家吸菸區桌面擺放菸灰缸。（記者林承鴻攝）

店家吸菸區桌面擺放菸灰缸。（記者林承鴻攝）

台北市環保局和12行政區鄰里合作，向商家宣導落實自主維護周邊環境，並鼓勵設置熄菸設施。（台北市環保局提供）

台北市環保局和12行政區鄰里合作，向商家宣導落實自主維護周邊環境，並鼓勵設置熄菸設施。（台北市環保局提供）

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