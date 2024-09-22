北市14老建物融合建築美學 新生重現魅力

老街屋AKA café經過翻新後成為充滿台灣文化感的咖啡館，獲「2024台北老屋新生大獎」評審團大獎。（台北市都市更新處提供）

2024/09/22 19:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處日前公布「2024台北老屋新生大獎」，大同區民樂街的AKA café、市定古蹟北一女中光復樓及南港玉成戲院錄音室獲得「評審團大獎」，評審團認為，3件作品分別在不同的向度具有突破性及社會影響力，作品背後的價值及故事可以讓人感覺到老屋帶來的感動，融合建築美學與生活紋理，翻轉與再利用空間捏塑了全新的靈魂與景觀。

更新處主辦的「2024台北老屋新生大獎」共頒發「評審團大獎」給3件最具代表性作品、10件傑出作品及1件「整建維護特別獎」，更新處處長陳建華表示，建築可以乘載使用者、場所本身的回憶，老屋不僅保存了城市的歷史和文化，更突顯了包容及開放性。

評審團認為，北一女中光復樓透過現代修復技術再現了當年學校的歷史榮光，老街屋AKA café經過翻新後成為充滿台灣文化感的咖啡館，南港玉成老戲院變身成國際知名玉成戲院錄音室，都巧妙融合了建築美學與生活紋理，透過空間的翻轉與再利用賦予了全新的靈魂與景觀。

10件傑出作品包括陽明交通大學校內食堂「BEATA」、boven雜誌圖書館、老布莊的共生、友善放牧養雞場的「杉遍野 . 隨野家」、河神的丸子、沿岸 3.0、城市舞台、昭和浪漫洗濯屋、森³ sunsun-museum及以萬華為基地最具草根性的表演藝術舞台「萬座曉劇場」。

更新處指出，獲得「整建維護特別獎」的「重生（恩寓公寓 電梯增建及外牆整新）」，反應出老舊建物住宅與跨世代年邁居住的困境，為改造符合現代需求的空間，團隊在有限空間挑戰下，與施工單位合力找出適宜方案，並在過程中扮演不同介面的居中協調者，讓作品不論在建物外觀美化或是提升居住安全都相當出色。

「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，北一女中光復樓透過現代修復技術再現了當年學校的歷史榮光。（台北市都市更新處提供）

「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，南港玉成老戲院變身成國際知名玉成戲院錄音室，巧妙融合了建築美學與生活紋理。（台北市都市更新處提供）

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