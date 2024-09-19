韓國瑜提醒立院藍黨團：中間選民對國民黨不滿

國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜（右）致詞時表示，希望藍委警惕自己，基層的中間選民跟藍軍對國民黨都是有所不滿，大家要誠實面對這個問題。（記者劉信德攝）

2024/09/19 16:01

〔記者施曉光／台北報導〕立法院長韓國瑜今日下午出席國民黨立法實務研討會，他在致詞時提醒立法院國民黨團要有所警惕，因為現在很多基層不論是中間選民、藍軍，都對國民黨有所不滿，他並強調自己講的是實話，呼籲大家要面對這個問題，因為所有民眾、中間選民對黨團都有期待。

話鋒一轉，韓國瑜還說，他曾對國民黨團總召傅崐萁說，人生有時候直線走不通，走曲線也可以，如果硬攻猛攻，結果外面醜化國民黨，30年前政府推動全民健保制度也是如此，當時全民健保被說是錢坑，結果全民健保空前成功，50年前蓋第一條高速公路也如此，被批評是給有錢人開的，窮人沒車，高速公路是幫有錢人，都一樣面臨同樣壓力，如今的「花東三法」也是一樣， 如果直線不行，就走曲線，也能達到目標。

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朱立倫：韓國瑜用心良苦

對於韓國瑜的談話，國民黨主席朱立倫受訪時則表示，韓國瑜用心良苦，領導立法院看到的是更大的大局，國民黨一定會秉持原則，在推動所有福國利民法案時，做最大的努力與最多的溝通，反觀民進黨都是用惡霸式的作法，他強調，國民黨會用最團結、最努力溝通協調的方式，讓韓國瑜的苦心獲得真正推動。

此外，韓國瑜還向所有國民黨團成員說：「注意，明天準備專心開會」，並期許國民黨團要有卓越表現，讓台灣廣大民眾覺得國民黨永遠與基層庶民以及辛苦的民眾站在一起，國民黨也一定要積極表現，讓海外廣大僑胞認同國民黨是中華民國最勇敢的捍衛者。

他強調，中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，一定要保護中華民國與美麗台灣，保護中華文化與自由民主，並化為積極的動力，不要讓選民失望，只要勇敢往前衝 ，就一定能在新會期有亮麗的表現。

韓國瑜表示，30多年前他當立委時，每次開議前黨團都會開會，當時的立法院長是劉松藩，後來是王金平，如今他感觸良多，30多前他坐在下面，立法院長講的話他不見得會聽，因為當時自己年輕，每天回家磨刀子，隔天到立法院要砍要殺，才感覺到過癮 、才爽，但30多年後回頭一看，白雲蒼狗，很多事情看到他慢慢過去，其實有個大愛在心中，在做這些事情、講的話，都已經不一樣，「今天我的心境不一樣」。

韓國瑜透露，前兩天他請部分立委及日本國會議員吃飯，某位一輩子追求台獨的立委坐在他的旁邊，對方看著他說，以前沒跟他相處，很討厭他，但相處後發現他其實不像電視上講的那種人，他則告訴對方，在他眼中沒有仇人，心中也沒有任何惡意、恨意跟敵意，獲得對方的認同。

韓國瑜強調，提這件事並非幫他自己打廣告，而是希望所有立委要考量，在立法院是要用愛出發，還是用恨出發，如果沒有用愛出發，不論質詢、審查預算、人事同意權，愛中華民國與台灣這塊土地，連講出來的話，力量都會不一樣，人民也會感受得到，他也跟行政院長卓榮泰說，他們這個年紀坐在這麼重要的位置，一定要用愛來看這塊土地，如果大家有更大的包容，將來監督質詢的力量會不同。

國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜（左）、黨團總召傅崐萁（右）在會前低聲交換意見。（記者劉信德攝）

國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，國民黨主席朱立倫受訪。 （記者劉信德攝）

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