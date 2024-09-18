別買「蠟瓶糖」！ 食藥署：違法販售最重可處300萬

在中國掀起流行的零食「蠟瓶糖」在不少網路平台販售。 （圖擷自網路）

2024/09/18 17:24

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣網購平台近日出現了中國流行的「蠟瓶糖」，產品宣稱是蜂蠟包裹糖漿，但大多數沒有標示成分，引發食安疑慮。衛福部食品藥物管理署今（18日）指出，邊境報驗查無「蠟瓶糖」進口紀錄，代表台灣市面上販售或民眾網購的「蠟瓶糖」都是違規產品，由於成分不明恐有危害健康疑慮，提醒民眾不要購買，並可檢舉違法販售者，依「食安法」可處3萬至300萬元。

在中國掀起流行的零食「蠟瓶糖」，外層蠟殼造型多變，內餡夾著甜甜的糖漿，但相關原料成分不明。食藥署副署長林金富指出，食藥署查詢邊境報驗系統（IFI），並沒有相關蠟瓶糖的報驗紀錄，依食安法規定，市面上販售、輸入的食品，必須先在邊境向食藥署做輸入食品報驗，經食藥署受理、查驗合格後才能輸入，若涉嫌規避查驗，依法可處3萬至300萬元罰鍰。

根據食藥署「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規範，石油蠟、米糠蠟、棕櫚蠟、合成石油蠟，可依法使用在口香糖、泡泡糖等產品，液態石蠟則可用於膠囊外殼，不屬於前述品項的工業蠟，則不可在食品加工時使用。

林金富提醒，食用未經食藥署查驗合格的產品恐有危害健康疑慮，若發現蠟瓶糖等疑似違反食安法規定食品，可向當地衛生局檢舉，或撥打食安專線1919檢舉，食藥署與地方衛生局會立即受理並前往稽查。

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