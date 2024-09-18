台東蝸牛小米粽疑中毒3死9傷！衛福部出手 檢體分送台大和北榮採檢

食物中毒者吃的食物之一是小米粽，家屬拿到馬偕醫院供檢測。（記者劉人瑋攝）

2024/09/18 16:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕台東南迴線的賓茂及歷坵部落今（18日）凌晨發生疑似集體食物中毒事件，造成12人送醫，其中3人不幸死亡，9人仍在急救中。衛福部派員前往台東進行採檢，初步朝向毒物調查。

衛福部次長林靜儀表示，食藥署、疾管署與醫事司已著手協助採集檢體並整合病患資訊，檢驗結果將由衛福部統一對外公布，她呼籲在結果出爐前，避免揣測，以免對家屬造成困擾。

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林靜儀指出，事發後，衛福部已提醒相關主管並確認病患的送醫情況，由於病患分散於多家醫院，醫療人員需整合病患症狀並提供必要的資訊，除食藥署、疾管署進行調查檢驗工作外，醫事司也協助相關處理。

林靜儀說，希望儘快有初步結果並對外說明，檢驗結果將由衛福部統一公布，她也呼籲大家避免揣測造成家屬困擾。

目前防疫醫師已前往當地展開流行病學調查，人體檢體將分送至台大法醫所與北榮毒物中心進行檢驗，而疑似與事件相關的小米粽等食物檢體，則送至食藥署研究檢驗組進行檢驗。

食藥署初步鎖定5項可疑物質，包括蝸牛、血桐葉、曼陀羅及聚乙醛和有機磷兩種農藥，疫調過程如有新發現，將擴大檢驗範圍。

台大法醫學研究所所長翁德怡表示，目前尚未收到檢體，無法確定檢驗項目與所需時間。檢測的準確性和檢驗目標等，都會影響時間進度，但實驗室一旦收到檢體，就會依流程進行檢驗，對於食藥署懷疑的有機磷、聚乙醛等項目都會納入檢驗中。

至於是否會像之前寶林案缺乏檢驗「標準品」，翁德怡說，檢測的項目和標準品取決於是否為已知物質，若為已知物質，取得標準品、進行檢驗不會太困難，但若是未知物質，就會增加檢驗的難度與時間。

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