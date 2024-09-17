韓國瑜明協商開議日藍綠白贊同在20日 國民黨團主張當日總質詢

立法院長韓國瑜明天將進行朝野協商討論開議日期，目前藍、綠、白都有共識要在20日開議。（資料照）

2024/09/17 15:38

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜明天將進行朝野協商討論開議日期，目前藍、綠、白都有共識要在20日開議。國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，國民黨團主張開議當天進行施政報告並備質詢。

林思銘表示，只要各黨團明天協商有共識，下午國民黨團就會送出當天總質詢名單。林也說，原定朝野協商是10日，後來改到18日，所以希望協商之後馬上就開議，不要拖太久。另外預計25日進行各委員會召委選舉。

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林思銘強調，黨團目前沒有規劃任何召委人選，而是各委員自己爭取，取得大家的推薦連署書，獲得比較多的就推舉該委員。20日上午黨團大會會進行討論。

對於是否在召委選舉進行藍白合作，林思銘表示，如果民眾黨團有提出需求，雙方也可就召委席次進行磋商。

此外，國民黨團首席副書記長明天中午12時截止登記，國民黨團在立委登記完畢後，會先協調人選，如果沒有協調好就進行選舉。據了解，目前已登記名單有國民黨立委王鴻薇、國民黨立委林沛祥。

民進黨團總召柯建銘表示，應該會在20日開議、25日舉行召委選舉，而藍白協商時會要求哪些專案報告，屆時再來討論處理。民進黨團這會期將提出聯合國大會第2758號決議不涉台的決議案，希望朝野都能達成共識，「國際這麼重視我們，自己也應該提」。

柯建銘說，這會期有四大預算案，包括明年度中央政府總預算案、撥補台電一千億元的中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，以及今年度國營事業預算案；民進黨過去也曾經歷朝小野大，前總統陳水扁執政期間有許多預算案遭遇困難，在野黨監督執政黨是天經地義，但若藍白合太離譜，不讓總預算通過，反彈最終會回到他們身上，民進黨團則是平常心面對。

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