眾望基金會被質疑是柯文哲小金庫 北市社會局要求9/20前補件

柯文哲卸任台北市長後所成立的台北市台灣眾望關懷基金會傳出資金疑雲。（資料照）

2024/09/12 12:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案羈押禁見中，如今又有媒體人爆出，柯卸任市長後成立的台灣眾望關懷基金會有資金疑雲，且未公布2023年財務報告書。對此，主管機關台北市社會局表示，已發文要求基金會9月20日前補件。

媒體人姚惠珍昨（12日）指出，根據眾望基金會官網資料，2023、2024年捐款收入共計2700萬元，兩年業務支出2677萬餘元，但是官網2年只有紀錄4場活動，1張10萬元發票，質疑基金會可能是柯用來操作的「小金庫」。而按照法令規定，基金會2023年度財務報告書，最晚應於今年5月底前編報並公告，但迄今該基金會尚未公布。

請繼續往下閱讀...

社會局人民團體科長陳郁君表示，根據《財團法人法》規定，基金會應於每年結束後5個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查；此外也要公開給民眾查閱，有捐款就要將金額、姓名等資訊公開公告，如基金會沒有這樣辦理，將提醒補正。

陳郁君說，社會局已於8月發函通知尚未將資料送社會局備查的基金會，並要求於9月20日前補件，如基金會遲未補件，將可能面臨3萬至15萬元罰鍰。如收到疑似違反法令規定的檢舉，將請基金會說明，並依法令規定處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法