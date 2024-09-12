陳智菡扯新竹兒醫圖利挨轟 簡舒培狠酸：20萬請了個極品豬隊友

陳智菡扯新竹兒童醫院圖利挨轟，簡舒培酸柯文哲根本是花了20萬請了個「極品豬隊友」！（資料照）

2024/09/12 08:03

首次上稿 9-11 23:22

更新時間 9-12 08:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團主陳智菡為護航涉京華城容積弊案被收押的主席柯文哲，近日指稱新竹馬偕兒童醫院容積在前市長林智堅任內「暴增」，質疑也有圖利，結果反遭各界砲轟。簡舒培11日狠酸，柯文哲根本是花了20萬請了個「極品豬隊友」！

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陳智菡9日指稱，新竹馬偕兒童醫院容積率，林智堅任內從250％「暴增」到450％，比京華城比例還高，質疑林智堅圖利馬偕。10日又稱她討論的不只是新竹兒醫容積率放寬是否合法，而是司法是否雙標，「為何林智堅的新竹市都委會可以合法合規的通過放寬容積，柯文哲任內的台北市都委會卻被指稱違法？為何林智堅可以喊告戰清白，柯文哲卻變被告還遭羈押？」

看到陳智菡拿造福孩童的醫院和財團私利相提並論，引發大批網友撻伐，林智堅也發聲駁斥造謠抹黑，將採取法律行動。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠也打臉陳智菡的質疑說，過去確實有議員在議會提出質詢，也有提出相關陳情，竹市府政風處也有立案了解；對於外界諸多誤解，新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益，也非常感謝所有醫護人員對於新竹市民及兒童相關醫療照護復甦及貢獻。

對此，簡舒培在臉書發文說，「拿兒童醫院政治操作，只為了幫柯文哲抱不平，陳智菡炫耀無知還沾沾自喜，阿北花20萬買個極品豬隊友！民眾黨無力幫京華城護航，居然拿兒童醫院政治操作，明明法院已經判定『於法並無違誤』，被打臉的陳智菡不只堅持待在這台車上，還繼續潦下去把車門焊死。」

「因為竹科的發展，許多年輕人移入新竹工作，進而成家立業，新竹縣市也成了全台14歲以下人口佔比最高的地方，隨之而來的就是強烈的教育及醫療需求。陳智菡身為一個媽媽，自己在台北享受最好的醫療資源，甚至民眾黨在新竹的支持度還是全台最高，卻反過來拿兒童醫院政治操作，全新竹兒童的健康，都不如幫柯文哲解套重要，為了一個月領20萬，竟然可以把良心賣給魔鬼，邪惡又可惡。」

「京華城蓋好了，柯市府送的容積所增加的樓地板面積，全都是威京集團的，賺錢的也是沈慶京；新竹兒童醫院是市府委託馬偕經營的BOT案，增額的容積是新竹市政府的。把京華城跟新竹兒童醫院拿來比較，私利、公利傻傻分不清楚，還要幫柯文哲抱不平，真的蠢到爆。陳智菡會去指控『新竹市政府圖利新竹市立兒童醫院』，凸顯專業嚴重不足，連基本的水準都不夠。可笑的是，柯文哲居然甘願用20萬的高薪聘請這樣不分是非罵人的『人才』，也難怪民眾黨的支持者會放棄支持，畢竟誰想花錢養一個沒腦的米蟲？」

簡舒培最後酸，「柯文哲要花20萬養陳智菡這個極品豬隊友，那是民眾黨的家務事，但陳智菡曾經擔任台北市政府發言人，後來還榮升市政顧問，坐領高薪、享受高聲量，卻連這點基本的認知都沒有，難道是領著市民公帑在睡覺嗎？喔對了，新竹市現在甚至還是民眾黨執政，陳智菡為了幫阿北抱不平，一口氣得罪整個竹竹苗地區的家長，戰狼小姊姊瘋起來連自家人都打，不愧是柯文哲的愛將。可惜阿北現在在當囚鳥，沒辦法看到陳智菡忠心耿耿大殺邱臣遠的英姿，奉勸陳智菡有空但不想讀書的話，不如去陪陳佩琪喝下午茶，不要再丟人現眼了。」

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