曝拚立委連任秘辛 蕭美琴：陳吉仲說笑問若落選是否接農委會主委

副總統蕭美琴透露，農業部前身農委會主委陳吉仲，曾開玩笑問她若競選花蓮立委連任落選是否接主委，笑說她果然那屆落選，但生涯轉個彎外派美國任大使。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/11 16:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕行程滿檔的副總統蕭美琴今（11日）親自頒獎給獲金牌農村社區，感謝獲獎社區成台灣農村典範外，更透露農業部前身農委會主委陳吉仲，曾開玩笑問她若競選花蓮立委連任落選是否接主委，笑說她果然那屆落選，但生涯轉個彎外派美國任大使。

3年一頒的金牌農村競賽進入第3屆，今舉行典禮肯定所有獲選的社區，本屆共有974個社區參賽，先經各縣市初賽後，再經農業部結合相關社會公信力人士組成評審團，最後共22個農村獲獎，分別為5金、6銀、7銅、4優等，奪得金牌的分別為宜蘭蘇澳鎮朝陽社區、苗栗卓蘭壢西坪休閒農業區、雲林古坑鄉華南社區、台東池上鄉萬安社區及花蓮縣光復鄉大全社區等5個農村社區，多個農村社區更是首次入圍決賽就入手金牌。

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其中獲獎的苗栗卓蘭壢西坪休閒農業區過去因為農民使用生雞糞施肥，農作時節整個社區蒼蠅滿天飛，該區總幹事李誌倫說風景就算再怎麼優美，漫天的蒼蠅也讓遊客倒足胃口，甚至當地休閒農場1個月就要花10幾萬元購買黏蒼蠅板，成效仍不佳，去年開始推動友善耕作，協助農民不再使用生雞糞，改用充分發酵過後的肥料，減少社區9成的蒼蠅，更推動150個青年返鄉，並創造380個就業機會。

熟悉農村的蕭美琴於典禮致詞表示，過去在花蓮競選立委連任時，時任農委會（後升格為農業部）主委的陳吉仲開玩笑問她，若落選是否來接任主委，「我後來也確實落選，但我沒接主委，則是外派到美國。」蕭美琴進一步表示，一個社區的凝聚力、活動力越強，就會更吸引年輕人、新住民等移居，並吸引遊客與投資，農村是讓產業升級重要關鍵的力量，也是國家糧食安全重要的基礎支柱，更是國家生態保育重要貢獻者，認為金牌農村的得獎者是台灣農村社區的典範，建立發展的標竿。

農業部長陳駿季表示，台灣農村長期跟德國有交流，獲得金牌農村金獎者都會到德國當地交流，希望可帶回更多創業與創新的農村再生想法，讓農村幸福、農民快樂。

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