下條子「怎麼做都行」！游淑慧：京華城硬給、柯文哲逼屬下硬吞

昔日台北京華城購物中心，目前已拆除，計畫改建為商辦，卻爆出容積審議過程疑有弊案。（資料照，記者羅沛德攝）

2024/09/11 06:29

首次上稿 00:51

更新時間 06:29

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獨家》關鍵鐵證！柯文哲親批京華城案「越快越好」公務員嚇壞影印自保

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〔記者何玉華／台北報導〕檢廉追查台北市京華城容積案，再爆出前市長柯文哲直接「下條子」給產業發展局長「怎麼做都行，快就好」，國民黨台北市議員游淑慧在臉書還原這段經過是在京華城的容積獎勵通過審查後，其中一項回饋如果市府沒有單位要，京華城就拿不到8%容獎；簡而言之，這回饋是京華城「硬要給」、產發局掙扎「不要」、市長「下條子」解決的「強迫中獎」，清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。

2021年9月9日都委會783次會議通過京華城申請以韌性城市、智慧城市、宜居城市三項目貢獻的獎勵，合計可獲得20％的容獎，其中韌性城市貢獻獎勵4%、智慧城市8%、宜居城市貢獻8%。2021年11月1日公告實施後，鼎越公司為了要拿到宜居城市的8%，必須要依計畫書無償提供800平方公尺的空間給北市府。

游淑慧表示，都發局要把這800平方公尺的空間塞給產發局，產發局不想要，公文來來回回兩個月，如果市府真的沒單位要，京華城就拿不到8%。因此，柯文哲直接下條子要產發局「怎麼做都行，快就好」，產發局只好在2022年2月回函同意接收，如此才能幫京華城合理化公益性。

游淑慧表示，在議會專案小組調查時曾質疑，整個京華城的容獎取得和回饋承諾，感覺是京華城強迫市府中獎，「我回饋市府什麼，我要換多少獎勵」，如認養公園、順平道路、公益空間、改善人行道等，要換8%容獎、約40幾億價值。但這樣的條件交換，照理也要雙方都要同意，應該事先問過公園處、新工處、產發局等，要不要和京華城交換這些，「然而並沒有」。

她表示，在6月3日專案小組調查會議，曾問都發局為何沒有先問過其他局處意願，都發局同仁回答：「長官有交代，我們當然儘速地協助辦理。」因此才會出現京華城硬要給、產發局掙扎不要、市長下條子解決的強迫中獎，清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書還原柯文哲下條子「怎麼做都行，快就好」的內幕，就是京華城硬給要換容積，柯文哲要局處硬吞。（資料照，記者何玉華攝）

國民黨台北市議員游淑慧在臉書還原柯文哲下條子「怎麼做都行，快就好」的內幕，就是京華城硬給要換容積，柯文哲要局處硬吞。（取自台北市議員游淑慧臉書）

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