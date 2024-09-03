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    民眾黨團放話優先廢院預算全砍 監院籲「尊重政治獻金查核業務」

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2024/09/03 14:45

    〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨立法院黨團宣布第11屆第2會期將優先提修憲案廢除考、監兩院，並會提案將監院除基本人事費及財產申報以外費用「全砍」。監察院今（3）回應表示，一切尊重修憲程序結果及民意共識，但同時呼籲外界尊重該院查核調查政治獻金申報案件業務，若必要業務費用遭刪除將阻礙查核工作進行，影響廉政業務及政府透明。

    監察院首先表示，已將114年度預算案隨同行政院114年度中央政府總預算案於今年8月30日送至立法院審議，待立院開議及院會將總預算案交付各委員會審查後，監院將再針對年度預算案向司法及法制委員會說明。

    監院指出，已多次對外說明，有關外界「修憲廢除監察院」之主張，一切尊重立法院決定、修憲程序結果，以及民意共識。

    監院說明，依「憲法增修條文」第12條規定，修憲案須經立院四分之一委員提議，四分之三出席及出席委員四分之三決議始可提出，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之法定程序。

    監院強調，依「政治獻金法」第4條第1項規定，監察院為受理政治獻金申報之機關，負責處理政治獻金申報、公告及查核等業務，目前監院正就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調查，期許外界給予一定尊重。

    監院示警，倘若必要查核業務費用遭刪除，將阻礙查核工作之進行，進而影響廉政業務及政府透明。

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