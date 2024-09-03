顏若芳批「潮台北」預算暴增1倍 淪「鈔台北」

台北市議員顏若芳批「潮台北」預算暴增1倍， 淪「鈔台北」。（圖擷取自台北市議員顏若芳臉書）

2024/09/03 14:19

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府舉辦的「TRENDY TAIPEI潮台北」活動本週登場，有產業論壇、Live House串連，週末在台北流行音樂中心還有一場邀集國際卡司舉辦的「JAM JAM ASIA」演唱會，民進黨台北市議員顏若芳指出，原編列2000萬元預算不敷使用，失控支出到4000萬元，票房還不理想；且文化局未採追加預算執行，卻動用北流歷年結餘款，預算控管不當還規避監督，讓「潮台北」淪為「鈔台北」。

文化局長蔡詩萍今早（3日）出席活動被問到潮台北預算跟售票情形時表示，預算都在管控內，沒有暴增的問題，原本就設定0成本的計畫，邀請廠商免費來北流辦演唱會，但因雙方在音樂上沒有達成協議，北流才會在經過董事會同意後自願來辦。

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顏若芳表示，經議會審定的潮台北系列活動預算是2000萬元，用來執行「演唱會、論壇、與Live House結盟」，但文化局光「執行委託服務案」跟「整合行銷推廣服務案」兩標案就花了1829萬，剩餘的171萬完全不夠辦演唱會，文化局想邀請廠商自負盈虧免費來北流辦演唱會不成下，要北流從結餘款拿出2400萬因應，總計4229萬元的支出已超出預算的一倍。

顏若芳說，文化局未採追加預算的方式執行，卻把腦筋動到行政法人小金庫，坐實預算控管不當、規避監督。暖身活動試辦就預算失控爆增，今年底的預算審查，她絕對會用最強的力道來監督潮台北預算案。

此外，文化局給議會的簡報明示潮台北活動場域包含北流、大巨蛋、市府前廣場、南港展覽館、會展中心、北藝、北美館、台北當代、小巨蛋及大安森林公園等13處，實際只有北流、北藝、大安森林公園、各大Live House等4處，其他全都沒落地，可見活動規劃草草了事，最終不僅預算失控，還無法將活動效益惠及各行政區。

她進一步指出，羅列的13項活動，有7項本來就在執行，只是被納入湊數，如台北秋季程式設計節、亞洲影視內容高峰會等，不是既有活動，就是主體非台北市政府。

顏若說，高雄大港開唱6萬張票次次秒殺，潮台北票數粗估約1萬多，開賣至今近2個月，連4成都沒賣完，相形見絀；蔣萬安應底檢討活動的規劃面、宣傳面、執行面，並釐清預算失控原委，否則花錢如流水將讓「潮台北」淪為「鈔台北」。

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