魔羯颱風外圍環流今傍晚後影響台灣 東、西部天氣大不同

今天傍晚至週四受外圍環流就會影響，台灣東、西邊天氣型態完全不同。（中央氣象署提供）

2024/09/03 11:04

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「魔羯」接近，中央氣象署指出，今天除東南部有短暫降雨，各地區都可以看到陽光，且溫度較熱。今天傍晚後外圍環流就會影響台灣，東、西邊天氣型態完全不同，東半部、南端陸地雲多偶下雨，西半部、尤其是中部以北天氣穩定炎熱，部分地區有午後陣雨。

氣象署簡任技正伍婉華表示，魔羯中心已在清晨移動至南海，預估颱風會往西北西方向、朝海南島移動，經過南海時強度還會增強，外圍環流今晚至週四將影響台灣，之後就會離開。目前部分環流已經影響到東南部、恆春半島，預估今晚至週四，外圍環流會讓東半部、恆春半島天氣較不穩定。

伍婉華表示，今天白天，恆春、綠島、蘭嶼、台東有局部短暫陣雨，東部、東北部、基隆北海岸偶有降雨機率，但多數地區都可以看到陽光，午後中南部、山區會有雷陣雨。今晚至週四受外圍環流影響，東、西邊天氣完全不同，馬祖、大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島斷斷續續有短暫陣雨；西半部、尤其是中部以北則是穩定炎熱。

週五後颱風雖離開，但台灣周邊水氣仍多，週末至下週一，南部、東南部有短暫陣雨，外島地區也有短暫陣雨機率，其他地區是午後雷陣雨天氣。

溫度方面，今天白天東半部溫度約在32、33度，西半部高溫約在35度以上，大台北、新竹、苗栗可能有37度高溫。

魔羯颱風路徑。（圖擷自中央氣象署網站）

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