支持靠張嘴？ 網傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

「小草」們昨日起前往禁止任何集會遊行的北檢外，進行非法示威抗議，但傳出有小草聲稱自己有蕁麻疹不能曬太陽、扭到腳等情形，只能在家伺機而動，引發議論。（圖擷取自社群平台Threads、資料照，本報合成）

2024/09/01 17:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8/31）日晚間遭台北地檢署聲押禁見，預計今晚召開羈押庭，聲援柯文哲的民眾黨支持者「小草」們，特地前往禁止任何集會遊行的北檢外，進行非法示威抗議。但在期間，先是傳出有人中暑送醫，網上還瘋傳小草聲稱自己有蕁麻疹不能曬太陽、扭到腳等情形，只能在家伺機而動，引發議論。

復興空難唯一倖存空服員、現為政治工作者黃敬雅，在昨日晚間社群平台Threads上貼出一張疑似為「小草群組」的對話截圖，只見其中有支持者透露，「我剛剛到現場，太熱了先回家了」、「我有異位性皮膚炎跟蕁麻疹，不能久曬」，同時不忘向還在現場的戰友們加油。另有一人回應說，「沒問題，我剛剛腳也有點扭到，現在家裡伺機而動。」

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該文一出，立即掀起許多網友關注，不少人更紛紛留言吐槽，「沒冷氣只能在家」、「這戰力是怎麼回事」 、「小草得了去不了台北地檢病」、「明明就是在家懶得動，還伺機而動」、「缺乏行動力耶！嘴上的巨人，行動的侏儒！」、「小草大面積患病，我得了『去不了台北地檢』病」、「我頭髮骨折、指甲流血也是會去啊！這些都是藉口！」。

另有網友表示，「這群組都臥底吧」、「笑死各種理由回家」 、「一看就是臥底吧笑死」、「笑死，確定這些不是臥底嗎？」。還有一些網友指出，自己同樣蕁麻疹、甚至心臟衰竭，但仍在大雨天前往立院參加青鳥行動，「因為我們有自己的信念，我們不為了誰，更不為了民進黨，我們只想守護自己的國家。你們小草算什麼？這樣就受不了嗎？」

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