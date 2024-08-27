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    鄭天財辦公室遭搜索近12小時 關鍵在2重要證物無法直接帶走

    國民黨立委鄭天財國會辦公室遭北檢搜索近12個小時。（記者劉宛琳攝）

    國民黨立委鄭天財國會辦公室遭北檢搜索近12個小時。（記者劉宛琳攝）

    2024/08/27 20:53

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委鄭天財立委辦公室今天上午遭北檢搜索，檢調帶走3箱證物及1台電腦主機。雖然主任檢察官中午就帶著一箱證物先行離開，但北檢仍留人在現場持續蒐證，晚間17時多還有北檢人員化身「便當外送員」，進去就未出來，至少4到5人持續搜查，蒐證近12個小時，再帶走一箱證物，直至20時42分才結束。

    鄭天財涉嫌讓至少5間綠能等產業的廠商掛名特助「喬事」，條件是廠商需每月支付數千至數萬元給鄭天財，鄭4年間收賄數百萬元，檢方朝貪污等罪偵辦。

    由於鄭天財中午就赴北檢應訊，辦公室也還在持續被搜索中，目前鄭辦尚無回應。立法院也表示，依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派員陪同配合，基於偵查不公開，對詳細案情並無所悉。

    北檢上午8時多來到立法院告知要進入鄭辦搜索，並聯絡鄭天財辦公室於上班時間進行蒐證。13時12分主任檢察官從辦公室離開，帶走一箱證物；13時22分，北檢人員再帶走兩箱證物和一台電腦主機，之後持續在鄭天財辦公室蒐證，下午更陸續有北檢人員用「通關密語」進入鄭辦。

    據了解，北檢雖然中午已扣押一台主機，但仍有重要資料待釐清，其中包括諸多非電子檔類型的「網路資料」，必須連接立院內網才能取得，以及沒有紙本發票的「手機載具資料」。因此北檢持續在鄭辦拷貝網路資料，並下載手機載具證明，作為重要證物。

    國民黨籍立委鄭天財。（資料照）

    國民黨籍立委鄭天財。（資料照）

    國民黨立委鄭天財國會辦公室遭北檢搜索超過11個小時，兩名黑衣女子為北檢人員。（記者劉宛琳攝）

    國民黨立委鄭天財國會辦公室遭北檢搜索超過11個小時，兩名黑衣女子為北檢人員。（記者劉宛琳攝）

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