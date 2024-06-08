北市去年欠繳停車費高達2700萬 至今僅催討400萬挨批

不少民眾會有忘記繳停車費的狀況，據台北市停車管理工程處統計，市府去年遭欠的轄下停車場及路邊停車費高達2700萬元。（資料照）

2024/06/08 10:09

〔記者楊心慧／台北報導〕不少民眾會有忘記繳停車費的狀況，據台北市停車管理工程處統計，市府去年遭欠的轄下停車場及路邊停車費高達2700萬元，台北市議員鍾沛君揭露，目前僅催討到約400萬元，經強制執行未繳及移送中金額仍有2300餘元，她追查發現，監察院曾糾正停管處執行不佳，要求市府提辦法解決，而非消極放任。

停管處管理科長王永錕表示，去年欠款2700多萬元，尚未移送到強制執行，因此僅收到400多萬元，待強制執行後，還款的金額會再上升；北市停車費於繳費期限內到繳率平均約95.02%，遲交者經辦理追繳程序，有99.56%停車費已繳納，剩下仍未繳費只要達300元門檻，就會送強制執行，統計約有0.44%民眾遭強制執行，當中有4成會繳納，6成則持續未繳。

王永錕指出，通常通過強制執行，市府取得債權憑證後，每年都會定期調查車主名下是否有財產，動產或不動產也會評估是否符合行政成本，不過遲未繳納者，通常都會積欠其他款項。

台北市停管處於2017年公布「台北市停車管理工程處停車費催收款及呆帳處理要點」，規定對於欠繳停車費及工本費應積極催繳，經催繳後仍不繳納且欠費金額達300元以上，即依「道路交通管理處罰條例」、「規費法」及「行政執行法」規定移送強制執行。

鍾沛君向北市停管處調閱資料發現，北市每年開立約5000萬張路邊、停車場的停車單，有263萬張單、5.24%的停車單逾期未繳，經行政手段通知催繳後，每年仍有接近50萬張停車單逾未繳納，遭移送強制執行。

鍾沛君質疑，台北市交通事件裁決所聲稱不少車主就算收到催繳信也不願繳錢，即使使用科技手段發訊息、推播仍無下文，北市府對債權查調積欠停車費的車主財稅資料，許多無財產可供再移送，對照近5年積欠情況，幾乎每年追討金額僅約一半，顯見補繳意願低落、行政執行實際成效有限，要求市府提出精進稽催及執行方法改善。

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