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網美彩妝櫃姐站櫃毛毛的 驚覺遭偷拍怒揪「攝郎」

警方近中午時找到疑似偷拍的陳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

警方近中午時找到疑似偷拍的陳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

2024/06/06 15:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區一間生活用品店兼差彩妝櫃姐，昨天上班時發現一名男子用手機偷錄她的臀部，雖然她穿短褲且內有安全褲，仍感不舒服，上前質問對方，沒想到男子一溜煙就跑出店外，櫃姐事後報警，警方今天近中午時找到涉嫌偷拍的30歲陳姓男子，依性騷擾申訴流程送辦。

疑遭偷拍的李姓兼差櫃姐，平日是網美會接外拍、通告等工作，她指控昨天下午前往南京西路生活用品店支援彩妝專櫃，在幫客人介紹彩妝時，看到有個男生很奇怪，一直經過她就算了，還不斷回頭看她，後來發現對方用手機偷錄影。

櫃姐說，她覺得對方很明顯就是在偷錄她底褲，雖然她有穿安全褲，但她仍很不高興，直接走過去質問對方剛剛在錄什麼，並要求刪掉。男子聞言很慌張，立刻按掉錄影螢幕，隨即離去；櫃姐後在Threads發文還原過程，並提醒其他女生多留意保護自己。

轄區北市中山警分局中山一派出所調查，報案人當時見一男子手持智慧型手機在店內徘徊，該男子趁報案人不注意時，上前拍攝報案人臀部，由於被害人穿著短褲且有安全褲，顯未涉及拍攝隱私部位，然被害人感受遭冒犯不舒服故提出性騷擾申訴。警方今天中午找到陳男，陳男承認有拍攝，但沒說明理由，警方後續依性騷擾申訴流程送辦。

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