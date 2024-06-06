振興花蓮觀光 旅行業者推「買機票」贈住宿或租車

地震重創花蓮觀光，旅遊電商平台業者與航空業者合作，推買機票送住宿、行程或租車。（KKday提供）

2024/06/06 12:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕地震重創花蓮觀光，政府以住宿補助等措施振興，業者也推優惠，鼓勵民眾前往花蓮旅遊，購買花蓮單程機票，任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程，含機票每人1781元起。

旅遊電商平台KKday與立榮航空合作，即日起至9月30日推「飛趣花蓮FUN暑假」活動，購買「松山至花蓮」或「花蓮至松山」單程機票，任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，週四到週日期間每天兩班，出發日期可選擇至9月30日。

KKday也推廣花蓮在地旅遊，賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價，熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起。

「飛趣花蓮FUN暑假」住宿方案，KKday推薦花蓮縣光復鄉「台糖花蓮旅館」，日式風格濃厚，鄰近馬太鞍休閒農業區、瑞穗牧場、金針花海等景點；花蓮市中心「鮪魚家族飯店」，交通便利，鄰近東大門夜市，雙人即可成行，搭配機票每人僅1781元。

一日遊方案，包含「花蓮緃谷一日遊」、「花蓮微山海一日遊」，遊覽鯉魚潭、光復糖廠、石梯坪、北迴歸線、瑞穗牧場等，也可選擇「花蓮一日包車」，自行安排景點及停留時間。

體驗行程，親子行程含「賞鯨船」、「抓溪蝦」、「馬拉桑獵人學校體驗」，戶外活動可選擇「清水斷崖獨木舟SUP」、「溯溪冒險」等；若想自駕遊花蓮，KKday也有租車方案，買機票即贈花蓮租車二日，每人都僅1781元。另，以上體驗行程第二人半價，每人最低280元起，機車及汽車租借也有5折起優惠，每日售價230元起，盼吸引更多旅客造訪花蓮。

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