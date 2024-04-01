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會見國台辦主任宋濤 馬英九：感受兩岸之間「血濃於水同氣連枝」

馬英九前總統（左）與國台辦主任宋濤（右）會面。（圖由馬英九基金會提供）

馬英九前總統（左）與國台辦主任宋濤（右）會面。（圖由馬英九基金會提供）

2024/04/01 19:22

〔記者林欣漢／台北報導〕前總統馬英九今二度訪中，馬英九下午抵達深圳時，中方由國台辦副主任潘賢掌、廣東省台辦主任鍾揮鄂接機，規格與去年相當，晚間則與國台辦主任宋濤會面。有外媒報導，馬英九將於北京與中共總書記習近平會面，但未獲得證實。

宋濤今晚發言表示，兩岸同胞家和萬事興，一家人就應該常來往、多聯繫，理應交流合作、融合發展、增進扶持，「兩岸都是中國人，是中國人就應該攜手打拚，共同承擔起振興民族的責任。」

馬英九也說，去年訪中承蒙宋濤與台辦朋友的大力協助，取得了積極正面的成果。宋濤在湖北、湖南與上海的三度款待，讓他感受到兩岸之間「血濃於水，同氣連枝」，特別要感謝中方的誠意與善意。

馬英九說，尤其是去年7月，在宋濤大力支持與推動下，中國5所高校師生回訪台灣，所到之處，都受到台灣民眾真誠而熱烈的歡迎，相信他們都是滿載而歸。而他們在台灣活動的畫面傳回中國，也造成轟動。「對您推動兩岸關係向前走的決斷與魄力，我也要表達個人的敬意。」

 

馬英九表示，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。從另一個角度，世界上戰事頻仍，歐洲與中東都陷入戰火，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。

 

馬英九強調，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

 

馬英九說，尤其是「九二共識」，是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向。他任內這八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳的體現。

 

馬英九表示，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法，這次選舉結果也證明了這一點。他去年訪中，台灣一項民意調查，就顯示77％的台灣民眾肯定與支持兩岸交流。去年的兩次互訪也相當成功，讓兩岸學生進一步交流，有效減少了兩岸這7年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能。

宋濤指出，此次很多台灣青年朋友是第一次到中國，「你們來到大陸，跨越的是海峽；你們要瞭解大陸，跨越的是時空。」他表示，希望在接下來的行程中，學子們能用心感悟歷史的變遷和民族的進步，用心體會中國經濟社會發展的成就，用心去感受做一個中國人和民族復興的自豪感。

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