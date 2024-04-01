環團控埔里農莊公司違法開發山坡地 危害保育類台灣白魚棲地

監督施政聯盟召集人陳椒華與多個環保團體，今日和民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍在立法院召開記者會，控訴中友百貨集團所屬的埔里農莊公司，未經許可即擅自破壞超過37公頃山坡地，危害保育類台灣白魚棲地。（記者林欣漢翻攝）

2024/04/01 18:33

〔記者林欣漢／台北報導〕監督施政聯盟召集人陳椒華與多個環保團體，今日和民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍在立法院召開記者會，控訴中友百貨集團所屬的埔里農莊公司，未經許可即擅自破壞超過37公頃山坡地，危害保育類台灣白魚棲地，呼籲南投縣政府勒令中友集團停止開發，且在未釐清當地總體用水量並確保「永續出水量」前，不應草率核發水井水權。

南投縣埔里鎮一新里長林宥岑指出，當地的台牛坑溪為全台最大二級保育類台灣白魚棲地，中友百貨集團在環評前即違法開挖山林、私設混凝土道路及河川蓄水設施，已影響區域用水安全，他們要求南投縣政府應強制拆除違法建物，並命中友集團兩年內不得申請開發。

陳昭姿表示，埔里一新社區復育珍貴稀有的保育類台灣白魚，是政府及民間單位、專家學者共同努力十餘年的成果，更榮登聯合國「里山倡議國際夥伴關係」的國際示範案例，如此的台灣之光，如今卻面臨大規模開發破壞與威脅，可能使努力十餘年享譽國際的成果付之一炬。

陳昭姿認為，農業部農村發展及水土保持署應就山坡地違法開挖的施工行為，積極督導南投縣政府依法裁罰。

麥玉珍也說，中友集團開發案位於國土計畫中劃定的農業發展地區，南投縣政府卻「原則同意」變更為遊憩用地，明顯是違法行為，要求內政部研議是否能重新審查開發案。

陳椒華表示，此案中友集團大膽違法整地開路，令居民十分不安，南投縣政府不應護航，任其以切割環評方式分別申請三個開發案，應要求全部進行整體開發環評，才能完整評估並保障下游居民的生命財產安全。

與會的農村水保署代表指出，統計民國110年到113年間，地方政府就違反水土保持法部分，共裁罰10次、90萬元，違規類型包括未核定計畫施作、開挖整地做農路、擋土牆等設施。另也發函通知南投縣政府，除了裁罰之外，還能沒入、強制拆除、清除工作物、暫停該地開發申請2年等，希望南投縣政府參酌處理。同時會加強衛星影像監測該區域，如果有任何土地變動，會請南投縣政府到場裁處。

內政部國土管理署代表表示，該開發案其實有4案，其中2案是遊憩用地的旅館、度假村，即使拆成8公頃與114公頃2塊，都已達到非都市土地使用分區要變更走開發許可的程序，不論環評規模與否，這2案都要送交區域計畫委員會作開發許可審議。

國土署代表指出，該案已有惡意違法施作的先行違規行為，可依水保法裁罰，且因違反水保法，可請南投縣政府處分，2年內不能再申請開發許可。因為還沒成案，後續如果有送件，會就送件內容、土地使用變更會審慎審議。

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