台灣國際科學展覽會邁入第22屆 27國學生作品同場競技

教育部長潘文忠表示，此次參與國家數創歷年新高，較去年增加6國、28位學生、16件作品參賽，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。（記者楊綿傑攝）

2024/01/29 19:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕展現我國科學教育能量！2024年「台灣國際科學展覽會」今舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區同場競技，預計本週五將產生今年青少年科學獎得主。教育部長潘文忠表示，此次參與國家數創歷年新高，較去年增加6國、28位學生、16件作品參賽，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

台灣國際科學展覽會已邁向第22屆，今年賽會自今起至下個月2日於台灣科學教育館舉辦，除了地主台灣，還有包括美國、盧森堡、新加坡、日本、印尼、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、瑞士、南韓、巴基斯坦、菲律賓、泰國、尼泊爾、伊朗、紐西蘭、羅馬尼亞、土耳其、馬來西亞、匈牙利、巴西、南非、墨西哥、突尼西亞、澳門、關島、香港等國家或地區參與。

潘文忠致詞時表示，台灣的青年科學家們陸續在世界級科技展覽會大放異彩，成績傲視國際，讓世界見證我國中等學校科學教育及科學基礎研究之實力，而這些皆是由歷屆自台灣國際科展選拔出的國手代表國家出征累積的傲人成果。推動優質的科學教育一直是教育部積極努力的目標，透過台灣國際科學展覽競賽之舉行，可以培養學生的世界觀。

今年總計有630位師生，211件優勝作品進入決賽。科教館館長劉火欽說明，今年大會日程從6天延長至9天，讓來自國外的參賽師生能有時間調整時差及欣賞台灣之美，此外，也籌備多項如大師有約講座、教師及學生交流工作坊、科學之旅、文化之夜等活動，讓參賽者盡情交流科學愛好及文化內涵。

而今年的大師講座則邀請科技部前次長，陽明交通大學終身講座教授林一平分享「Learning by Doing」議題，探討如何以AI及物聯網達到杜威做中學的目的。他提到，未來因AI技術的快速普及和應用，將不可避免地影響到人類的生活和工作方式，同學們不可忽略數據集中和計算力的重要，以及應對AI發展和應用以進行更深入的思考和探討，才可應對未來AI帶來的變革和挑戰，並呼籲要更積極應用AI來解決社會問題和改善人們的生活。

2024年「台灣國際科學展覽會」今舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區同場競技，預計本週五將產生今年青少年科學獎得主。（記者楊綿傑攝）

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