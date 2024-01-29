創世「寒士吃飽30」開跑 逾1.3萬份年禮親送到弱勢手中

創世基金會「第34屆寒士吃飽30」活動今（29）日開跑，將年禮及祝福紅包親送到全台1萬多個弱勢家庭手中。（記者陳嘉怡攝）

2024/01/29 14:21

〔記者陳嘉怡／台北報導〕農曆春節將至，創世基金會「第34屆寒士吃飽30」活動今（29）日開跑，仍採「送禮到家」形式辦理，動員約900位同仁及義工，將年禮及祝福紅包親送到全台1萬3250個弱勢家庭手中，盼弱勢家庭也能吃頓飽、溫馨過好年。

創世基金會公關部主任吳昭芬表示，「寒士吃飽30」是創世基金會每年過年前夕關懷弱勢的重要活動，過去都會辦桌流水席方式邀請寒士吃尾牙，寒士只要憑券即可入場，每年約有2萬到3萬名左右的寒士參加；受新冠疫情影響，近年改為「送禮到家」，送禮對象多半是服務個案，人數約1萬多名左右，不過好處是能夠照顧到過去因臥床或行動不便，無法出門吃辦桌的弱勢家庭。

吳昭芬表示，今年寒士吃飽30活動邁入第34屆，動員約900位同仁及義工，總共將1萬3250份年菜禮盒與祝福紅包，親送到植物人家庭及清寒獨居長輩、寒士手中，範圍涵蓋台澎金馬22個縣市，希望全台1萬多名弱勢家庭都能夠吃飽過好年。

邱小姐罹患小腦萎縮症，臥床超過10年，生理機能日漸退化成近似植物人；爸爸為她的主要照顧者，但因小兒麻痺行動不便無法協助女兒翻身，平常靠居服照顧與送餐服務。邱爸爸表示，他們是去年透過長照個管師轉介到創世基金會的到宅服務，今年是第一次收到年菜禮盒，覺得社會處處有溫情、很感動。

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