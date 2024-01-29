為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

凌晨花蓮5.2地震深度僅5公里 氣象署：3天內恐再有餘震

今日凌晨2點11分，發生的主震及餘震僅相隔30秒。（氣象署提供）

今日凌晨2點11分，發生的主震及餘震僅相隔30秒。（氣象署提供）

2024/01/29 10:45

〔記者丁奕／台北報導〕今日凌晨地牛翻身，不少民眾在睡夢中被地震搖醒，中央氣象署表示，今日凌晨2:11，花蓮萬榮鄉發生規模5.2的地震，深度僅5公里，幾乎全台有感，後續引發5起餘震，首起餘震更是距離主震僅約30秒，未來三天不排除再有餘震發生。

地震測報中心科長廖哲緯指出，主震因其深度很淺，僅5公里，因此造成震央附近震度較大，主震造成花蓮光復有4級震度，其他地方約1至2級，在30秒後，即立刻發生規模4.9，深度13公里的餘震，也在花蓮造成4級震度。

至於為何凌晨2:11分別發生規模5.2、4.9的地震，廖哲緯表示，兩個地震時間很相近，這是因為地震時，應力不一定馬上釋放完，導致主震過後馬上有餘震，這還蠻常見的。其他4個餘震規模在4.1至3.6不等，造成的影響又更小了。

廖哲緯指出，此次地震主要發生原因，是因台灣位於板塊交界帶，花蓮地區本就頻繁發生地震，此次也發生在花蓮板塊碰撞的位置。主震規模5.2，未來3天不排除周遭地區有餘震發生，照過往經驗，餘震規模普遍落在3.0至4.0不等，但也不排除可能有規模5.0以上地震發生。

廖哲緯表示，此次震央附近地震蠻好發的，在2013年也曾發生規模6.4地震，且深度僅4.9公里，算是淺層地震，代表這區域就是好發這樣的淺層地震。

廖哲緯表示，台灣本就是地震好發地區，民眾平時就要做好地震防護準備，面對地震不要過度恐慌。且平常就有一些能量釋放，對板塊是比較好的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮萬榮鄉凌晨連6震 均為極淺層地震、最大震度4級
2024/01/29 06:51

花蓮萬榮鄉凌晨連6震 均為極淺層地震、最大震度4級
花蓮凌晨1分鐘內2起地震 規模5.2及4.9
2024/01/29 06:24

花蓮凌晨1分鐘內2起地震 規模5.2及4.9

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
花蓮規模5.2地震 最大震度花蓮縣4級
2024/01/29 02:45

花蓮規模5.2地震 最大震度花蓮縣4級
與日本石川淵源深厚 南市今發起送愛到石川捐款活動
2024/01/26 14:36

與日本石川淵源深厚 南市今發起送愛到石川捐款活動

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播