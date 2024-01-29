凌晨花蓮5.2地震深度僅5公里 氣象署：3天內恐再有餘震

今日凌晨2點11分，發生的主震及餘震僅相隔30秒。（氣象署提供）

2024/01/29 10:45

〔記者丁奕／台北報導〕今日凌晨地牛翻身，不少民眾在睡夢中被地震搖醒，中央氣象署表示，今日凌晨2:11，花蓮萬榮鄉發生規模5.2的地震，深度僅5公里，幾乎全台有感，後續引發5起餘震，首起餘震更是距離主震僅約30秒，未來三天不排除再有餘震發生。

地震測報中心科長廖哲緯指出，主震因其深度很淺，僅5公里，因此造成震央附近震度較大，主震造成花蓮光復有4級震度，其他地方約1至2級，在30秒後，即立刻發生規模4.9，深度13公里的餘震，也在花蓮造成4級震度。

至於為何凌晨2:11分別發生規模5.2、4.9的地震，廖哲緯表示，兩個地震時間很相近，這是因為地震時，應力不一定馬上釋放完，導致主震過後馬上有餘震，這還蠻常見的。其他4個餘震規模在4.1至3.6不等，造成的影響又更小了。

廖哲緯指出，此次地震主要發生原因，是因台灣位於板塊交界帶，花蓮地區本就頻繁發生地震，此次也發生在花蓮板塊碰撞的位置。主震規模5.2，未來3天不排除周遭地區有餘震發生，照過往經驗，餘震規模普遍落在3.0至4.0不等，但也不排除可能有規模5.0以上地震發生。

廖哲緯表示，此次震央附近地震蠻好發的，在2013年也曾發生規模6.4地震，且深度僅4.9公里，算是淺層地震，代表這區域就是好發這樣的淺層地震。

廖哲緯表示，台灣本就是地震好發地區，民眾平時就要做好地震防護準備，面對地震不要過度恐慌。且平常就有一些能量釋放，對板塊是比較好的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法