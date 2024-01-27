民眾黨邀密室協商國會龍頭？ 游錫堃：拜票是民主政治禮貌

立法院長游錫堃今表示，拜會是民主政治的正常活動，雖黨內或輿論有些不贊成，但要諒解這是一種禮貌。（記者方賓照攝）

2024/01/27 17:16

〔記者陳政宇／台北報導〕國會龍頭之戰開打，民眾黨團邀各黨正副院長候選人閉門溝通，但有藍、綠立委質疑，此舉有密室協商交換條件之嫌。對此，立法院長游錫堃今（27）日引述《老子》所言說明，「善者吾善之，不善者吾亦善之」，拜會是民主政治的正常活動，雖黨內或輿論有些不贊成，但要諒解這是一種禮貌，待黨團完成程序就會約時間拜訪。

游錫堃今天下午偕同太座出席「台北市宜蘭縣同鄉會新春揮毫活動」，會前受訪被問及密室協商一事。游回應，拜會是民主政治正常的活動，民主政治就是民意政治，選舉本來就要拜票，113席立委都有投票權，法律規定是互選產生，而他尚未成為民進黨團推薦候選人，待完成法定程序後就會去拜訪。

游錫堃說，不管對方是贊同、或反對民進黨，都應該要拜訪，這是基本的禮貌，只要完成法定程序會再時間拜訪。

媒體詢及，國民黨「韓江配」預計29日早上拜訪民眾黨團，是否擔心遭搶先一步？游錫堃重申，大家各有計畫，國民黨有國民黨的計畫，大家互相尊重，他們早到也沒關係，他已經跟副院長（指蔡其昌）講好，完成程序後就會去拜訪，這是民主政治的一種禮貌。

游錫堃並援引一段《老子》所言，「聖人無常心，以百姓心為心，善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣」。他強調，連老子在封建時代都這麼說，聖人沒有恆常的心，以百姓的心為心，對我們友善就對他們友善，對我們不友善也要對他們友善，去拜訪是很正當，雖然黨內或輿論有些不贊成，但要諒解這是一個禮貌。

另，民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前稱，他絕對不投給蔡其昌，但會尊重黨的決議。游錫堃緩頰說，113位立委都是候選人，可以自主決定要投給誰，尊重每一位投票者的判斷，自己是院長候選人、蔡其昌是副院長候選人，經民進黨團會議程序確定後，會主動跟各黨團邀約拜訪。

至於，是否建議民眾黨團的會談落實公開透明原則？游錫堃回應，現在連約都還沒約，不可能現在就決定是否為密室協商，待黨團完成程序就會約時間，屆時會再做意見交流，去就是拜票而已，「拜託、拜託，寶貴一票，敬請支持」。

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