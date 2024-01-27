康乃爾博士生因武肺拖累不敢返台遭遷出戶籍 興訟要求撤銷被駁

台北高等行政法院判陳男敗訴。（資料照）

2024/01/27 14:58

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子2019年底赴美國康乃爾大學攻讀博士班，遇到武漢肺炎疫情爆發，他擔心如果返台後，即難以再回美國，故有長達2年的時間未入境，台北市大安區戶政事務所認為他已達戶籍法上限門檻，2022年間逕行遷出戶籍。陳男不滿健保、學貸等福利連帶受影響，興訟要求撤銷處分，日前被台北高等行政法院駁回。

陳男2019年11月赴康乃爾深造，同年12月爆發武肺疫情，校方、美國領事館、時任美國總統的川普，一再強調非移民簽證的外國人暫時勿入鏡，並要求學生留在當地。他擔心若於疫情期間離開美國，要再次申請美國簽證入境，可能會被拒絕，不能再回美國就讀。

2年過後，陳男仍未返台，戶政事務所2021年11月16日發函通知陳男，如未出境或出境未滿2年，限期於2022年1月24日前提出我國護照或入國證明文件，如逾期未提出，將依戶籍法規定辦理逕為戶籍遷出登記。

陳男並未提出證明文件供核，戶政事務所再次查明他確實仍未入境，亦未辦理遷出登記，審認他出境滿2年未入境，依戶籍法第16條第3項及第42條等規定，逕為遷出戶籍登記。

陳男不服，興訟要求撤銷處分，主張他當時若返台，美國研究工作將中斷，且恐會因美國疫情管制措施及感染風險，而被取消或撤銷學生簽證，他有不能返台的苦衷。

陳男強調，戶籍遷出將影響他的健保、留學優惠學貸、國民年金與勞工保險的老年給付、個人綜合所得稅、不動產賦稅、投票權、銀行利息存款等權利，若強制遷出，恐有持續嚴重破壞人權而違憲之虞。

台北高等行政法院指出，陳男把「權利與戶籍綁定」，但內政部在武肺期間，曾發函說明這些權利的配套措施，衛生福利部、勞動部、財政部亦有提出因應作為，陳男的主張不可採信。

台北高等行政法院說明，戶政事務所針對出境人口戶籍的遷徙，只須審酌客觀出境情形，毋庸審酌其主觀意願，因此，陳男主張因疫情不能返台是不可歸責情事，不適用戶籍法第16條第3項規定，難予以採認。

綜上，台北高等行政法院認為戶政事務所的處分無誤，日前駁回陳男告訴，仍可上訴。

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