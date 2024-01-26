騎機車上班撞左轉小黃 超商女店員噴飛傷重不治

超商女店員騎機車直行，撞上左轉計計程車，送醫傷重不治。 （記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

2024/01/26 20:49

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市林森北路與民生東路口今天（26日）早上發生死亡車禍，黃姓超商女店員騎機車要去上班，撞上左轉連姓男子開的計程車，黃女噴飛，送醫傷重不治。

警方調查，40歲黃女早上8點左右騎車要去上班途中，在林森北路撞上左轉計程車，她噴飛摔落地面，調閱監視器發現，當時兩人都疑似為了搶快搶黃燈。

黃女送醫後，在早上9點30分左右不報傷重不治。小黃運將連男現場酒測值0，肇事責任仍待警方調查釐清。

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