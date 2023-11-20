週四前日夜溫差大 週五北部白天高溫降5度

氣象署表示，週四前天氣早晚冷，白天還算舒適溫暖，日夜溫差大，各地溫差近10度。（氣象署提供）

2023/11/20 17:11

〔記者丁奕／台北報導〕今（20日）起連迎四天穩定天氣，氣象署預報員黃恩鴻表示，週四前天氣早晚冷，白天還算舒適溫暖，日夜溫差比較大，各地溫差近10度。週五再迎東北季風增強，北部明顯降溫，白天高溫降幅可達5度。

黃恩鴻指出，今日北台灣白天回到24-25度，其他地區約26-27度，週四前白天高溫逐漸回暖，到週三、週四各地高溫可達27、28度。因水氣較少，各地輻射冷卻明顯，整週低溫都落在約16-18度，局部沿海空曠地區可能更低，西半部日夜溫差較大，各地溫差接近10度。

黃恩鴻表示，今明兩天天氣穩定，水氣較少，各地都是多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨；週三、週四天水氣進一步減少，雨區縮小到東南部。

黃恩鴻指出，週五、週六受東北季風影響，北部白天降溫明顯，普遍為21至22度，與週四北部高溫約26、27度相比，降幅達5度，低溫則較無影響；迎風面的桃園以北山區、東半部地區也將有局部短暫雨。

此次東北季風影響時間較短，週日東北季風即減弱，各地開始回溫，水氣略少，剩東半部有雨。黃恩鴻表示，下週一又有一波東北季風再增強，不過可能是風力先增強，降溫可能要等到下週二，具體強度待觀察，但可能比週五、週六這波強。此波東北季風也將持續為桃園以北、東半部帶來水氣。

此外，氣象署提醒，今日桃園至苗栗、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有較強陣風，外出活動請多加留意。

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